Fahrenheit : une version PS4 15th Anniversary Edition physique dévoilée

Si Quantic Dream s'était déjà fait une belle réputation avec Omikron: The Nomad Soul, le studio français s'est surtout fait remarquer avec Fahrenheit, un titre très narratif et cinématographique, posant déjà les bases des futures productions du studio (Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human).

Fahrenheit était ressorti sur PlayStation 4 en 2016, mais aujourd'hui, Meridiem Games vient de dévoiler Fahrenheit: 15th Anniversary Edition, une édition physique toujours attendue sur la console de salon de Sony, idéal pour les collectionneurs. Cette version en boîte inclura donc le jeu, une pochette cartonnée, un artbook, des autocollants et une lettre de remerciements.

Fahrenheit: 15th Anniversary Edition sortira à la fin du mois de novembre, au prix de 29,99 €. Vous pouvez acheter une PS4 à 299 € sur Amazon.fr. Vous pouvez retrouver des images du jeu et de l'édition physique sur la seconde page.