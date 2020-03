Naruto gratuit sur ADN, Canal+ et OCS en clair sur certaines box, la vidéo se met à l'heure du confinement

Après les annonces du gouvernement d'hier, la France part pour au moins quinze jours de confinement, avec ordre de ne pas sortir en dehors de tâches obligatoires. Forcément, côté loisir, il faut se renouveler, pourquoi pas en profitant des services de vidéo à la demande. Plusieurs plateformes ont ainsi pris des initiatives pour occuper les spectateurs tout en leur faisant découvrir leur catalogue.

CANAL+ passe en clair pour tous sur toutes les box.

Et pour nos abonnés, nous ouvrons l’accès à toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires.



Prenez soin de vous. pic.twitter.com/naq7fGsIZn — CANAL+ (@canalplus) March 16, 2020

C'est le cas de Canal+, qui passe en clair sur toutes les box jusqu'à nouvel ordre. L'offre reste cependant assez limitée, déjà car elle ne concerne que les boîtiers de télévision, et ne donne pas accès aux replays de MyCanal, seulement au direct : sans football, c'est déjà moins intéressant, mais il reste tout de même les bons films et les séries. Sur les box TV d'Orange, vous avez également pu découvrir un message indiquant que les chaînes OCS étaient gratuites, tout comme les chaînes jeunesses Boomerang, Tiji, Boing, Toonami et Canal J, jusqu'au 31 mars. Là encore, pas de vidéo à la demande, alors même si les programmes diffusés sont intéressants, il va falloir prendre le train en marche pour certaines séries en cours.

Du côté de Disney+, pas de miracle ! Le service doit officiellement être lancé en France ce 24 mars, et les futurs abonnés ont demandé si un lancement anticipé était possible pour les occuper et surtout captiver les enfants obligés de rester à la maison. Il n'en sera rien, alors il faudra encore patienter une petite semaine pour en profiter.

Nous avons bien reçu tous vos messages. Nous sommes désolés de ne pouvoir avancer le lancement de Disney+. Merci pour votre patience, plus que 8 jours ! ???? — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 16, 2020

Pour les fans de japanimation, Anime News Network annonce lui que l'intégralité de Naruto et Naruto Shippuden est visible gratuitement sur sa plateforme. L'occasion de rappeler que bien d'autres séries, parfois aussi connues que Jojo's Bizarre Adventure, sont visibles sans frais tout au long de l'année.

Peur de trouver le temps long pendant le #Confinement ? Nous aussi ! Tout #Naruto et Naruto Shippuden gratuits sur ADN ! Dès demain 10h ! Commencez l'entraînement ninja. ???? https://t.co/arn4c24Vr6#BienAvecADN #COVID19france #COVID19 pic.twitter.com/ti1NFrf5yL — Anime Digital Network (@ADNanime) March 16, 2020

Si vous voulez faire une pause dans votre télétravail ou vos sessions de jeux vidéo, vous avez donc de quoi faire, sans compter les services sous abonnement au prix attractif.

