Little Nightmares : de nombreux projets cross-médias annoncés pour prolonger l'effroi

Si Bandai Namco a tenu à organiser un Little Nightmares Showcase ce mardi, ce n'était pas pour rien et il n'y a pas eu que des annonces vidéoludiques. En plus de tout un tas de détails concernant Little Nightmares III et l'officialisation de Little Nightmares Enhanced Edition, divers projets cross-médias ont fait l'objet d'une mise en avant, de quoi intéresser les fans les plus investis. C'est le directeur narratif Lonnie Nadler et la manager chargée du contenu transmedia Alizée Debart qui les ont introduits. Pour commencer, le podcast Le Bruit des Cauchemars (The Sounds of Nightmares) lancé à l'été 2023 et qui nous faisait suivre Modie dans les Districts (The Counties) va bénéficier d'une saison 2 qui explorera davantage ces lieux et leur connexion avec le Nulle-Part (Nowhere).

Vient ensuite un nouveau comics en quatre numéros intitulé Little Nightmares Descent to Nowhere, dans lequel nous suivrons deux histoires en parallèle, celle de Hush dans le Nulle-Part qui va croiser la route de Mono, ainsi que l'enquête de la détective Myra dans les Districts qui va s'intéresser aux nombreux cas de disparitions d'enfants. La publication débutera en octobre avec un rythme mensuel jusqu'en janvier. Les précommandes ouvriront de leur côté en juillet et des copies physiques seront proposées, mais uniquement en anglais, notamment du côté de Titan Comics. Par chez nous, c'est donc au format numérique qu'il sera le plus simple d'en profiter.

Le troisième projet est un roman young adult nommé Little Nightmares The Lonely Ones. Il nous fera suivre Ruse à Carnavale, attendu au mois de septembre, sans plus de précision.

Little Nightmares: The Lonely Ones est un roman d'horreur pour jeunes adultes écrit par E.C. Myers et publié par Scholastic. Il raconte l'histoire de Ruse, une fillette qui se réveille dans une pièce étrange et inconnue, aux côtés de deux autres enfants qu'elle n'a jamais vus : une petite fille avec une corde usée autour du cou et un garçon famélique avec un masque lui couvrant la bouche et le nez. Prise au piège dans un carnaval cauchemardesque, elle comprend vite qu'elle devra fuir pour survivre. Parviendra-t-elle à retrouver sa liberté ? Ses compagnons d'infortune deviendront-ils ses alliés ou ses ennemis ?

Enfin, nous avons eu droit à un teaser pour un mystérieux projet d'animation en stop motion, réalisé en partenariat avec Taller del Chucho.

Si la licence Little Nightmares vous intéresse et que vous jouez sur PC, Gamesplanet propose de belles réductions sur les différents jeux.

