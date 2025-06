Little Nightmares VR: Altered Echoes, un mystérieux projet en réalité virtuelle dévoilé

Hier soir a été diffusé un Little Nightmares Showcase pour le moins bien rempli puisqu'un gros point a été fait concernant Little Nightmares III, avec du gameplay et les détails de sa commercialisation, l'officialisation de Little Nightmares Enhanced Edition pour les plateformes récentes, ainsi que l'annonce de divers projets cross-médias afin d'étendre la licence. Nous avons tout de même eu droit à un one more thing assez surprenant, à savoir la révélation d'un projet en réalité virtuelle !

La seule chose de concrète à son sujet, en dehors de ce teaser de quelques secondes, c'est qu'il se nomme Little Nightmares VR: Altered Echoes et qu'il faudra être patient avant d'avoir de ses nouvelles. Aucune plateforme, développeur ou autre détail n'est là pour nous aiguiller sur cet intrigant projet. Espérons qu'il sorte sur un maximum d'appareils et plateformes, que ce soit les Meta Quest, la PS5 via le PlayStation VR 2 et sur PC pour les autres casques comme le VIVE Pro 2.

