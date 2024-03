Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections se paye un Otsutsuki de plus et des costumes pour son DLC 2

Si les joueurs de Naruto to Boruto: Shinobi Striker ont toujours droit à des évènements réguliers et de nouveaux personnages jouables, le plus récent étant Gaara dans sa version de l'examen Chūnin, ceux de Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections disposant du Season Pass vont aussi recevoir de nouveaux combattants tout au long de l'année 2024. C'est le Rikudō Sennin aka Hagoromo Ōtsutsuki qui a ouvert le bal en janvier et son successeur vient enfin d'être dévoilé, avec une date de sortie imminente. Il nous vient cette fois de Boruto et vient du même clan d'êtres célestes.

Vous l'aurez reconnu, c'est Isshiki Ōtsutsuki que nous allons pouvoir incarner dès la semaine prochaine, puisque sa sortie est prévue pour le jeudi 28 mars 2024. Si vous aimiez déjà contrôler Jigen, vous devriez donc également apprécier ce nouveau venu ayant pris possession de son corps et dont le taijutsu est qualifié d'écrasant.

Comme l'indique le site officiel, il sera en mesure d'utiliser les ninjutsu Daikokuten: Meteor et Daikokuten: Calamity en étant éveillé, ainsi que la Technique secrète Daikokuten: Sukunahikona, Double Fall. En plus de ce personnage jouable, cinq visuels de carte de ninja et une douzaine de bravades et messages spéciaux seront encore une fois inclus. Mais ce n'est pas tout !

Deux costumes additionnels pour Boruto et Sasuke inspirés de l'arc Saut dans le temps vont aussi être proposés aux possesseurs du Season Pass, ce qui est pour le coup plutôt bienvenu.

Après ça, il restera encore trois autres personnages jusqu'à l'automne prochain, avec un écart entre les sorties qui devrait donc rester le même. Si vous souhaitez vous procurer Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, il est vendu à partir de 43,99 € sur Amazon. Gamesplanet le propose sur PC au prix de 50,99 €.

