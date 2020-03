Covid-19 : 10 jeux avec des virus et 10 autres pour décompresser

Les Français sont actuellement confinés chez eux, comme de nombreux habitants européens, et c'est évidemment un problème pour un tas de personnes. Alors pour s'occuper l'esprit, se tourner vers les jeux vidéo est une solution toute trouvée. C'est évidemment notre cas, et pour alimenter les colonnes de GAMERGEN.COM pendant cette période inédite, l'idée d'une liste de jeux sur le thème du virus ou de la pandémie nous est venue. Sauf que voilà, l'ambiance est déjà assez anxiogène, et en recherchant des titres pour ce petit top, il était nécessaire de faire une seconde sélection pour se détendre et penser à autre chose.

Sur cette page, vous trouverez donc une liste de 10 jeux sur le thème du virus, mais vous pouvez également sauter directement à la seconde page pour retrouver une autre dizaine de titres bien plus tranquilles, pour vous évader le temps d'une partie. Comme à chaque fois, nous vous invitons également à partager vos jeux préférés dans les commentaires ainsi que sur notre Discord.

The Last of Us (Naughty Dog, PS3, PS4) :

Lorsqu'il est fait mention d'épidémie, impossible de ne pas penser à The Last of Us. Le titre nous met pour rappel dans la peau de Joel, un américain qui voit sa vie bouleversée le jour où une infection venant des champions cordyceps contamine la population mondiale. Quelques années plus tard, la loi martiale et la quarantaine sont toujours de rigueur pour sauver ce qu'il reste de l'humanité, et c'est là qu'il rencontre Ellie, jeune fille de 14 ans qui pourrait bien être la clé pour vaincre la pandémie, qu'il doit emmener jusqu'aux Lucioles, groupe opposé aux militaires. Un jeu signé Naughty Dog qui a remporté de nombreux prix grâce à son écriture, ses personnages, ses musiques et plus globalement son ambiance mélancolique.

Tom Clancy's The Division (Ubisoft, PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One) :

Loin de la pandémie naturelle, The Division traite du terrorisme bactériologique, alors qu'un agent pathogène, le Poison Vert, a été rependu via les billets de banque lors du Black Friday. Le premier opus se déroule quelques semaines plus tard à New York, tandis que le second volet prend place à Washington plusieurs mois après le début de la catastrophe. Le joueur y incarne un agent de la Division, chargé de maintenir la paix dans les rues américaines en luttant contre des factions en roues libres et en tentant de trouver un remède. Looter shooter par excellence, les deux jeux sont des TPS très classiques où les headshots sont nécessaires pour affronter les ennemis les plus coriaces. Le mieux reste encore d'y jouer en coopération en ligne avec des amis.

Resident Evil (Capcom, multiplateformes) :

Bien évidemment, lorsqu'il est question d'un virus, les joueurs pensent tout de suite à la franchise Resident Evil, qui a bien évolué au fil des années. Que vous préféreriez les anciens opus avec des caméras fixes et un gameplay rigide, les titres les plus récents davantage orientés vers l'action, Resident Evil 7: Biohazard à la première personne (et en VR sur PS4) ou le remake du second opus qui a fait sensation l'année dernière, vous devriez trouver votre bonheur. Que ce soit pour la découverte de la franchise avec par exemple Resident Evil: Rebirth, le fun entre amis avec Resident Evil 5 ou le plaisir du speedrun avec les opus PlayStation, il y a de quoi s'occuper.

Plague Inc. (Ndemic Creation, PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android) :

Alors lui, c'est LE jeu du moment, qui s'est retrouvé en tête des téléchargements sur mobiles. Le principe est simple, le joueur crée son virus et tente de le diffuser dans le monde entier en débloquant des améliorations pour qu'il se propage de manières différentes ou résiste à un tas d'éléments. La victoire est obtenue lorsque le virus a tué toute la population mondiale... Jouable gratuitement sur mobiles, une version améliorée dénommée Plague Inc. Evolved est également disponible contre 14,99 € sur ordinateurs et consoles.

A Plague Tale: Innocence (Asobo Studio, PC, PS4, Xbox One) :

Le Covid-19 est bien une pandémie, et l'humanité a déjà fait face à ce genre de problèmes par le passé, comme en 1346 avec la peste noire et la peste bubonique. Une période du Moyen-Âge particulièrement sombre qui est dépeinte dans un très récent jeu vidéo français. Le titre suit Amicia et son frère Hugo devant échapper à l'Inquisition, mais également à des hordes de rats. A Plague Tale: Innocence est un jeu à la troisième personne assez classique, avec quand même quelques originalités dans le gameplay grâce à la fronde, mais surtout, le titre bénéficie d'une réalisation soignée et d'une écriture intelligente qui lui ont valu quelques prix récemment.

Pandemic (Asmodee Digital, PC, Xbox One, Switch, iOS, Android) :

Pandemic, c'est l'opposé exact de Plague Inc.. Basé sur le jeu de plateau du même nom, le titre permet de jouer en coopération locale (faites attention) et d'incarner un spécialiste pour endiguer une pandémie. Les joueurs ont le choix entre plusieurs personnages comme un médecin militaire, une scientifique ou une spécialiste de la quarantaine pour empêcher au mieux l'infection et ainsi sauver le monde. Un jeu orienté vers la stratégie et la tactique, les spécialistes devant se coordonner pour lutter contre les virus.

Killing Floor 2 (Tripwire Interactive, PC, PS4, Xbox One) :

Oui, nous aurions pu citer Left 4 Dead ou World War Z, mais Killing Floor 2 n'est pas aussi connu que les deux premiers, et il vaut vraiment le détour. Il s'agit pour rappel d'un jeu de tir à la première personne coopératif jusqu'à six joueurs où le but est d'affronter des hordes de Zed, des sortes de zombies génétiquement modifiés et rapides. C'est gore et fun, totalement décomplexé, et un mode PvP permet même d'incarner un Zed pour affronter les humains.

Dead Rising 4 (Capcom, PC, PS4, Xbox One) :

Là encore, un peu de fun avec Dead Rising 4, dernier opus en date de la franchise de Capcom avec Frank West à Willamette, en pleine période de fêtes de fin d'année. Vous connaissez sans doute la franchise, il s'agit d'un bon beat'em all qui ne se prend pas au sérieux et veut surtout le détour pour la possibilité de combiner des objets pour créer des armes loufoques. Encore une fois, c'est gore et fun, le but est d'exploser un maximum de zombies et sans compte à rebours cette fois.

State of Decay 2: Juggernaut Edition (Undead Labs, PC, Xbox One) :

Pas forcément un titre incontournable, State of Decay 2 reste quand même un jeu de survie assez sympathique dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies, qui a tout récemment eu droit à une sortie sur Steam et à une grosse mise à jour, la Juggernaut Edition. Jouable en coopération en ligne, le titre propose de recruter des survivants et bâtir sa propre communauté tout en partant à la recherche de ressources. Le jeu est même disponible via le Xbox Game Pass, avis aux abonnés.

Call of Duty: Black Ops 4 (Treyarch, PC, PS4, Xbox One) :

Le dernier Call of Duty: Modern Warfare a fait l'impasse sur le fameux mode Zombies, il faut donc se tourner vers BO4 pour avoir sa dose de morts-vivants à exploser. Alors ici, pas de pandémie réaliste, seulement des scientifiques fous, des mystères paranormaux à élucider au travers d'indices bien cachés et des hordes de zombies à affronter, à l'infini. Un bon moyen de passer le temps entre amis, et si vous en voulez encore, Zombie Army 4: Dead War propose un peu la même chose.

