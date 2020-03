Pégases 2020 : et voici les gagnants de la nouvelle grande soirée du jeu vidéo français

Les cérémonies de remises de prix sont légion dans le monde du jeu vidéo, même en France, où les Ping Awards récompensent déjà les meilleurs jeux produits sur notre territoire. L'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo, récemment fondée par le Syndicat National du Jeu Vidéo, veut néanmoins surplomber les autres avec une soirée vendue comme plus prestigieuse.



Les Pégases 2020 ont eu lieu hier soir au Théâtre de la Madeleine, et cette première édition animée par Salomé Lagresle et Manu Lévy a tenu toutes ses promesses. Respect et connaissance du média, juste milieu entre sérieux et humour, prix d'honneur pour Yves Guillemot, mise en avant de visages trop souvent peu connus et palmarès qualitatif, l'évènement a évité la plupart des écueils dans lesquels il pouvait tomber. Bon, d'accord, il y a eu quelques passages gênants et des blagues qui sont tombées à plat, mais que serait une cérémonie prestigieuse sans cela. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la liste des gagnants, mis en gras dans leur catégorie, ci-dessous.

Meilleur jeu vidéo A Plague Tale: Innocence

Life is Strange 2

WRC 8 Meilleur jeu vidéo indépendant Night Call

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Crying Suns Meilleur jeu vidéo mobile Dead Cells

Tokotoko

Rayman Mini Meilleur premier jeu vidéo Un Pas Fragile

Unruly Heroes

Night Call Meilleur jeu vidéo étudiant Don't Look

Toxic Pink!

Aurore Prix spécial de l'Académie : Au-delà du jeu vidéo Alt-Frequencies

Greedfall

Life is Strange 2 Excellence visuelle A Plague Tale: Innocence

Greedfall

The Wanderer: Frankenstein's Creature Meilleur univers sonore A Plague Tale: Innocence

Alt-Frequencies

Life Is Strange 2 Excellence narrative Life is Strange 2

A Plague Tale: Innocence

Night Call Meilleur game design A Plague Tale: Innocence

Crying Suns

Alt-Frequencies Meilleur univers de jeu vidéo A Plague Tale: Innocence

Greedfall

Life is Strange 2 Meilleur personnage A Plague Tale: Innocence

Un Pas Fragile

Life is Strange 2 Meilleur service d'exploitation Dead Cells

Just Dance 2020

Frag Pro Shooter Meilleur jeu vidéo étranger Metro Exodus

Apex Legends

Star Wars Jedi: Fallen Order Meilleur jeu vidéo indépendant étranger Outer Wilds

Ancestors: The Humankind Odyssey

Pikuniku Meilleur jeu vidéo mobile étranger Sayonara Wild Hearts

Donjons et Dragons : Les Guerriers de Waterdeep Prix d'honneur Yves Guillemot Personnalité de l'année Jehanne Rousseau

Avec six trophées, le grand gagnant de cette soirée est indéniablement A Plague Tale: Innocence d'Asobo Studio, qui a réussi à conquérir le cœur des joueurs du monde entier dès son premier titre. Rendez-vous dans un an pour voir si les Pégases 2021 transformeront l'essai.