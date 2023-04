Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, deux combattants de plus confirmés au roster par une vidéo de gameplay et un teasing du scénario

Contre toutes attentes, le dépôt de marque découvert en fin d'année dernière n'a pas donné lieu à la révélation d'un projet 100 % inédit, puisque Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections fera office de compilation de scènes des quatre précédents jeux principaux de la licence de CyberConnect2 et Bandai Namco pour les 20 ans de l'anime, avec tout de même l'ajout d'un scénario inédit et de personnages supplémentaires. Nous avions alors appris qu'Ashura et Indra‎ Ōtsutsuki seraient de la partie. Le jeu refait rapidement parler de lui sur les réseaux sociaux et le site officiel avec quelques nouveautés.

Naruto Uzumaki (Mode Baryon) et Sasuke Uchiwa (Supporting Kage) feront partie des nouveau personnages jouables de NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS !



Ainsi, nous pourrons nous affronter en incarnant Naruto pouvant passer en mode Baryon lors de son Éveil et une version adulte de Sasuke dont l'attaque ultime mêlant Chibaku Tensei et Kirin est vraiment impressionnante.

Naruto Uzumaki (Mode Baryon) Utilisez sa technique secrète et son éveil pour se transformer en mode Baryon et écraser vos adversaires ! Sasuke Uchiha (Soutien de l'ombre) Utilisez sa technique secrète de la Naissance de l’astre divin pour attraper les ennemis avant d’invoquer deux Kirin pour les achever !

Quant au scénario inédit, il mettra sans surprise Boruto en avant. Là où il y a de quoi se poser des questions, c'est sur l'identité du personnage qui dispose d'un Susanô cramoisi...

Boruto est le personnage principal de l’histoire !

Un kunaï est pointé sur Boruto... et un Susanô pourpre lui bloque le chemin !!

Restez à l’écoute pour plus de détails sur ce qui attend notre héros !

Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections ne dispose pas encore d'une date de sortie, mais est attendu cette année sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Listé sur Amazon, il n'est toutefois pas encore possible de le précommander. Sinon, les différents jeux de la licence sont disponibles chez Gamesplanet.