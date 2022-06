Nerf Ultimate Championship : du gameplay et une date de sortie sur le Meta Quest 2

En marge de l'UploadVR Showcase, la célèbre licence de jeu de pistolets à fléchettes se dévoile dans un nouveau trailer avec un gameplay qui s'annonce explosif. C'est le 25 août que nous le verrons débarquer en exclusivité sur le Meta Quest 2. Nous n'aurons donc pas à beaucoup patienter. Les premières informations concernant le titre sont tombées il y a tout juste un an, là aussi lors de l'UploadVR Showcase. Au menu cette fois-ci, beaucoup de gameplay et des précisions sur les modes de jeu et armes utilisées. Nerf Ultimate Championship confirme son aspect dynamique dans cette bande-annonce en nous dévoilant diverses mécaniques de jeu. Le titre semble beaucoup emprunter au monde du parkour, avec des déplacements dans des environnements tout en verticalité, obligeant les joueurs à utiliser chaque recoin et plateforme pour faire penchant la balance en leur faveur. Les athlètes s'affrontent en deux équipes de quatre joueurs dans des arènes remplies d'une foule survoltée.

Le jeu propose un hub central avant de se lancer dans l'arène. Les joueurs ont la possibilité de s'entraîner sur différents ateliers pour tester leur agilité dans des parcours d'obstacle où le double saut tout comme la course murale sont permis. Les fidèles répliques des blasters sont aussi à disposition dans un centre de tir, pour améliorer sa précision ou son style avec les armes motorisées, offrant une cadence de tir élevée, ou celles proposant du coup à coup pour plus de précision. Il sera possible d'en tenir une dans chaque main.

Les différents modes de jeux annoncés sont les suivants :

Capture d'un point de contrôle central ;

Capture de plusieurs zones disséminées dans les recoins de la map ;

Mode classique, où il s'agira de faire le plus de kills possible avec son équipe.

Cependant, le studio Secret Location annonce que le jeu disposera d'un suivi avec plusieurs saisons gratuites pour du nouveau contenu, de nouveaux modes de jeu et toujours plus d'armes. Même si les shooters coopératifs existent déjà depuis longtemps sur nos plateformes de réalité virtuelle, Nerf Ultimate Championship devrait se démarquer par son aspect ultra dynamique à la sauce parkour.