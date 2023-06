Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, Boruto (Kâma), Kawaki et Jigen officialisés dans un trailer de gameplay qui tabasse

À défaut d'un véritable Storm 5, Bandai Namco et CyberConnect2 nous préparent Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, qui réunira une partie du contenu des précédents jeux et proposera l'ensemble des personnages jouables de Storm 4 Road to Boruto. En plus de ce roster déjà impressionnant, plusieurs autres combattants ont déjà été dévoilés, Ashura et Indra‎ Ōtsutsuki en tête, puis Naruto Uzumaki (Mode Baryon) et Sasuke Uchiha (Soutien de l'ombre). Ces deux-là se montrent à nouveau au travers d'une bande-annonce inédite dédiée à la baston, qui introduit également quelques têtes.

Ainsi, Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections introduira le Kâma / Karma dans la licence par l'intermédiaire de Boruto (Kâma), nouvelle variante du fiston du 7e Hokage, de Kawaki et du vilain Jigen. Le site officiel de la licence introduit également deux nouvelles Techniques secrètes combinées. Nous avons toutefois un peu rectifié la traduction par moment bancal du site, qui comme pour celui de Dragon Ball préfère les traducteurs automatiques à de vraies personnes...

Nouveaux personnages Jigen - Abattez l'ennemi avec un barrage de pieux et un taijutsu écrasant. Que ce soit à proximité ou à longue distance, il n'a pas d'angles morts.

Kawaki - Son corps entier est rempli d'outils scientifiques ninja. Kawaki se transforme tout en jouant avec ses adversaires.

Boruto Uzumaki (Karma) - L'éveil active le Karma. Abattez vos adversaires avec un ninjutsu surpuissant. Nouvelles Techniques secrètes combinées Rasengan Unison : Boruto Uzumaki (Karma) et Kawaki - Un combo puissant que Kawaki et Boruto ont montré lors du combat contre Boro. Lorsque Kawaki pose sa main sur le dos de Boruto, leurs Kâmas résonnent. En combinant leur pouvoir, ils créent un Rasengan hyperchargé.

Rasengan Ensemble : Naruto Uzumaki et Kawaki - La nouvelle technique secrète combinée de Naruto et Kawaki. Naruto en mode Kurama lance l'adversaire dans les airs et œuvre avec Kawaki pour réussir une attaque en tenaille. Une attaque simultanée utilisant Rasengan et Kâma.

Vous pouvez retrouver des visuels en page suivante. Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections est attendu cette année sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Vous pouvez vous procurer les précédents épisodes chez Gamesplanet si vous jouez sur ordinateur.

