NETFLIX : Le Dernier Mercenaire, une comédie d'action à la française avec Jean-Claude Van Damme annoncée

Marseille, Plan Cœur, Family Business, Mortel... Netflix produit de plus en plus de fictions françaises, avec des qualités encore assez variables. Le SVOD va encore tenter quelque chose de nouveau avec Le Dernier Mercenaire, un long-métrage taillé autour d'un acteur de légende : Jean-Claude Van Damme.

Le film est conçu comme une comédie d'action rappelant la grande heure de Jean-Paul Belmondo, et sera tourné dans notre beau pays. JCVD y campera un ancien agent secret qui va devoir reprendre du service quand son fils est accusé de trafic d'arme et de drogues par le gouvernement, à la suite d'un micmac impliquant un bureaucrate zélé et une opération mafieuse. La réalisation est confiée à David Charhon (De l'autre côté du périph, Les Naufragés), et mettra en scène Alban Ivanov, Assa Sylla, Samir Decazza, Patrick Timsit, Eric Judor ou encore Miou-Miou. Le scénario est lui assuré par ce même David Charhon et Ismaël Sy Savané, ancien rappeur déjà à l'écriture sur De l'autre côté du périph.

Gaëlle Mareschi, responsable de la création chez Netflix France a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir la grande légende du cinéma d'action, JCVD, en tandem avec l'inexorable Alban Ivanov, entouré d'une myriade de grands talents français, le tout dans une proposition de film extrêmement amusante et originale orchestrée par David Charhon. » « Le Dernier Mercenaire est un projet incroyablement passionnant et me permet de me lancer dans un nouveau genre », a déclaré Van Damme. « J'ai toujours été fan de Jean-Paul Belmondo et j'espère reprendre le flambeau de la comédie d'action à ma manière. Le scénario de David Charhon réunit tous ces éléments de manière très réussie - une belle histoire avec de l'émotion, beaucoup d'action et beaucoup d'humour. »

Aucune date de sortie n'est encore avancée, mais avant de se poser la question, il faudra déjà attendre que le tournage se fasse.

Lire aussi : Netflix : les sorties d'août 2020 dévoilées, demandez le programme !