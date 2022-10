NETFLIX : Mercredi, l'Oncle Fétide, Christina Ricci et les mystères de la Nevermore Academy au cœur d'un nouveau trailer

Même s'il a bien travaillé ponctuellement sur des feuilletons dans les années 80, Tim Burton n'avait pas encore dirigé, produit et écrit sa propre série. Il va passer le cap avec Mercredi, une création originale pour Netflix nous contant une histoire méconnue de la fille de La Famille Addams, alors adolescente.



Bande-annonce VO

Un premier teaser nous avait permis d'apprécier les prémices du scénario, amenant Mercredi à la Nevermore Academy, une école pour enfants pas comme les autres. Un nouveau trailer plus conséquent vient d'être diffusé, l'occasion d'apprécier davantage le casting, et plus particulièrement les rôles de Fred Armisen et Christina Ricci (qui était Mercredi dans les films de Barry Sonnenfeld en 1991 et 1993), qui seront donc l'Oncle Fétide et l'encore mystérieuse Mme. Thornhill.

Toujours en décalage avec ses camarades, Mercredi va donc vite se mettre sur la piste d'étranges secrets de l'académie, comme des confréries occultes, des bibliothèques secrètes et même un monstre meurtrier. Pour savoir ce que ces mystères cachent, il va falloir patienter jusqu'à la diffusion des 8 épisodes le 23 novembre 2022 !

Bande-annonce VF

