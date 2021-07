NETFLIX : Rebel Moon, Zack Snyder va réaliser un film d'aventure et de science-fiction à la Star Wars

Après quelques années mouvementées, personnellement et professionnellement, Zack Snyder repart de plus belle, en partie grâce à Netflix. Le réalisateur, déjà auteur de L'Armée des Morts, 300, Watchmen : Les Gardiens ou encore Man of Steel a proposé en début d'année Zack Snyder's Justice League et plus récemment Army of the Dead, une exclusivité Netflix qui a été visionnée par plus de 72 millions d'abonnés en quatre semaines.

Si la préquelle de ce film va être réalisée par Matthias Schweighöfer, c'est notamment parce que Zack Snyder est déjà occupé sur un nouveau projet qui s'annonce ambitieux, Rebel Moon. Inspiré par Star Wars et les films d'Akira Kurosawa (La Forteresse cachée étant déjà une source d'inspiration pour George Lucas), Rebel Moon suivra une colonie pacifique menacée par l'armée de Balisarius, un régent tyrannique. Une jeune femme au passé mystérieux est alors envoyée à la recherche de guerriers sur des planètes voisines pour défendre la colonie.

Zack Snyder indique à The Hollywood Reporter qu'il a passé entre deux et trois ans à travailler sur l'univers de Rebel Moon, mais le projet germe depuis bien avant cela, il avait en effet soumis un scénario à George Lucas dans l'univers de Star Wars, un projet qui n'est pas allé bien loin suite au rachat de la franchise par Disney en 2012. Avec Rebel Moon, Zack Snyder veut ainsi déclarer sa flamme aux genres de l'aventure et de la science-fiction, et il espère déjà que le film donne naissance à une licence majeure avec un univers étendu.

Les ambitions sont grandes et le réalisateur signera le scénario en compagnie de Shay Hatten (Army of the Dead) et Kurt Johnstad (300). Il participera également à la production avec sa femme Deborah Snyder, Netflix y mettra également sa patte et se réservera l'exclusivité de la diffusion, Zack Snyder évoluera donc en terrain connu. Il faudra cependant être patient avant de découvrir Rebel Moon, la production devrait débuter en début d'année 2022. Vous pouvez retrouver Zack Snyder's Justice League en Blu-ray 4K UHD avec steelbook à 29,99 € sur Amazon.