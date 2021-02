NETFLIX : Army of the Dead, premier teaser avec un tas de zombies pour le film de Zack Snyder

Avant de s'attaquer aux super-héros de l'univers DC Comics, Zack Snyder a débuté sa carrière avec L'Armée des morts (Dawn of the Dead en VO), remake du Zombie (Dawn of the Dead aussi) de George A. Romero. Et le réalisateur va revenir à ses premiers amours prochainement avec Army of the Dead. Pas simple de suivre avec tous ces titres qui se ressemblent...

Cette semaine, Netflix a partagé un premier teaser pour Army of the Dead, qui prend évidemment place dans un monde post-apocalyptique ravagé par des zombies. Nous y suivrons une équipe de mercenaires menée par Scott (Dave Bautista) et qui n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller faire le braquage du siècle à Las Vegas, une ville infestée de morts-vivants comme le montrent bien les images de la vidéo ci-dessus. Et tout le monde sait que dans un monde post-apocalyptique, ce ne sont pas l'eau, la nourriture ou les munitions qui sont les plus importants, mais bien les billets verts. Au passage, voici l'affiche du film :

Army of the Dead sera à découvrir sur Netflix à partir du 21 mai prochain, et vous pouvez retrouver L'Armée des morts en Director's Cut à 11,99 € sur Amazon.

