Nouvelle PS5 Digital Edition : il n'y a pas que le SSD qui change !

Au début du mois, billbil-kun mettait en lumière la nouvelle PlayStation 5 Slim Digital Edition qui allait occuper les rayons des revendeurs dans les mois à venir. Le leaker mentionnait notamment un SSD interne de 825 Go, contre 1 To actuellement. Un retour en arrière pour les joueurs, d'autant que le prix ne bouge pas : 499,99 €, hors promotion.

Mais voilà qu'Austin Evans, un vidéaste sur YouTube, a mis les mains sur cette nouvelle PS5 Slim édition numérique, équipée du châssis E, et il nous la montre en vidéo. Du côté de l'emballage et des accessoires, rien de bien neuf, nous retrouvons la manette DualSense, un câble USB-C pour la recharger, un câble d'alimentation et un câble HDMI. Cependant, la PS5 en elle-même a quelques différences.

Quoi de neuf sur la nouvelle PS5 Slim Digital Edition ?





Comme le montre Austin Evans, la PS5 Slim Digital Edition arbore désormais une tranche centrale noir matte, elle qui était brillante avant. Idem sur les côtés, la coque supérieure étant blanche brillante, elle est désormais blanche matte. Le vidéaste souligne le côté cheap de ce changement, mais force est de constater que le revêtement mat évitera les rayures. À l'arrière, les ports USB 3.0 bleus sont désormais noirs.

Sur la balance, la nouvelle PS5 Slim Digital Edition ne pèse plus que 2,43 kg, contre 2,55 kg pour le modèle précédent, une petite perte de poids qui ne devrait pas trop se faire sentir si vous laissez la console dans un meuble. À titre de comparaison, la première PS5 édition numérique (non Slim) pèse 3,8 kg, un gros bébé.

En analysant la console grâce aux rayons X, Austin remarque que l'intérieur de la PS5 Slim Digital Edition a changé, le système de refroidissement est différent, les caloducs ne sont plus placés aux mêmes endroits et il y a deux modules régulateurs de tension en moins.

Un SSD réduit, évidemment...





Bien sûr, Austin s'attarde sur le SSD de la PS5 Slim Digital Edition. La boîte de la nouvelle console annonce 825 Go d'espace de stockage, contre 1 To pour le modèle précédent. En réalité, l'espace disponible pour installer les jeux et moindre, nous n'avons que 667 Go de libres, là où le modèle 1 To nous en laissait 848. C'est quand même 181 Go de moins, soit la taille de plusieurs jeux AAA...

Le vidéaste analyse au passage la consommation de la console, très similaire à la précédente PS5 Slim Digital Edition, aux alentours des 215W en jeu et 50W dans le menu. La température grimpe à 68°C à l'arrière de la nouvelle console, contre 67°C sur la précédente, c'est là encore très proche, malgré les changements apportés au système de refroidissement. Des changements bien visibles lorsqu'Austin démonte enfin la nouvelle PS5 Slim Digital Edition dans sa vidéo :

Austin Evans explique Sony semble avoir « fait plus avec moins » en améliorant le refroidissement et l'intérieur de la PS5 Slim Digital Edition. Une console plus légère, mieux optimisée, avec la même consommation électrique et la même chauffe. Cependant, toutes ces préoccupations techniques ne vont pas vraiment intéresser la plupart des joueurs, qui vont simplement voir une console avec un revêtement mat et un SSD réduit... sans que le prix ne bouge.

La PS5 Slim Digital Edition est actuellement en promotion à 399 € chez Leclerc, avec encore 1 To de stockage.