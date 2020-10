Oculus Quest 2 : faut-il revendre son Oculus Quest 1 ou son Oculus Rift S pour l'acheter ?

L'Oculus Quest 2 remplace purement et simplement l'Oculus Quest, mais aussi l'Oculus Rift S (casque PC), tous deux sortis il y a juste dix-huit mois. Il permet de se lancer dans la réalité virtuelle avec un matériel « haut de gamme » à un prix défiant toute concurrence à ce jour, tant son positionnement tarifaire est incroyablement bas pour ces deux versions. En effet, là où l'Oculus Quest se vendait à 449 € pour le modèle embarquant 64 Go de mémoire de stockage et 549 € pour le modèle à 128 Go, l'Oculus Quest 2, pourtant plus puissant, plus léger, et plus compact s'achète 349 € avec 64 Go de stockage et seulement 449 € avec 256 Go. Avec l'arrivée de l'Oculus Quest 2 sur le marché, au moins deux questions existentielles peuvent se poser aux différents consommateurs que nous sommes :

J'ai un Oculus Rift S, dois-je le revendre pour un Oculus Quest 2 ?

Ce casque tournant uniquement sur PC se retrouve dans la boucle, car comme dit plus haut, l'Oculus Quest 2 va tout simplement le remplacer. De fait, vu que ce dernier propose un affichage supérieur avec le même catalogue, tout en ajoutant, via des applications tierces, la possibilité de profiter de ses jeux PCVR sans avoir de fil à la patte tête, il est facile de comprendre pourquoi les acheteurs d'Oculus Rift S sont tentés par la bascule. Franchement, l'expérience VR offerte par ce dernier est très bonne et si vous en êtes contents sans avoir envie de plus, il nous semble inutile de changer. Cela dit, il se revend aujourd'hui encore plutôt bien et l'apport pour passer au Quest 2 en sera donc allégé, si vous franchissez le pas. Vous y gagnerez la possibilité de jouer, ou de profiter de vos contenus multimédias, de façon autonome sans perdre votre ludothèque initiale.

J'ai déjà un Quest 1. Achat du Quest 2 ?

Voilà LA question du moment, celle qui torture l'esprit de ceux ayant déjà chez eux un Oculus Quest. La fiche technique de l'Oculus Quest 2 en met plein la vue et comme vous l'avez certainement lu dans notre test, la qualité est au rendez-vous et donne envie. Mais cela vaut-il le coup ? Pour faire une analogie, l'Oculus Quest 2 est à l'Oculus Quest ce que la PS4 Pro est à la PS4 standard, c'est à dire une belle évolution graphique sans être une révolution. Dans les deux cas, les joueurs ont le même catalogue de jeux, les mêmes possibilités multimédias, les mêmes menus, mais ceux qui ont le dernier modèle en date en profitent juste avec de meilleurs graphismes. Dans les deux cas, le choix d'achat du dernier modèle s'impose assez logiquement aux nouveaux acheteurs et aux technophiles avides de posséder la dernière technologie en date, mais dans les deux cas aussi, le passage du premier modèle au nouveau n'est pas forcément indispensable pour tout un chacun. Tout le monde ne peut pas se permettre, après avoir investi autour de cinq cents euros dans un casque VR, de ressortir de quoi en payer un autre à peine dix-huit mois plus tard. Même si la revente permet d'amortir un peu le choc, ce ne sont pas moins de trois cents euros qui partent en fumée tant le prix d'occasion est bas. Cela pique quand même un peu beaucoup. Il faut bien noter que l'Oculus Quest n'est pas complètement hors jeu et que s'il a su vous séduire jusqu'à il y a peu, il devrait encore pouvoir vous amuser pendant un certain temps avant d'être totalement obsolète. Peut-être pourra-t-il même vous accompagner en attendant un potentiel Oculus Quest 3 ?

Ceci dit, si vous en avez les moyens, soyons clairs, il n'y a pas de raisons de se priver de l'achat de l'Oculus Quest 2. L'idéal est même de conserver son Oculus Quest original afin de pouvoir permettre à votre conjoint, vos amis ou aux membres de votre famille de profiter à vos côtés des plaisirs de la réalité virtuelle comme jouer, regarder un film en même temps ou encore partager des expériences communes. Pour information, plusieurs casques peuvent partager un même compte et être utilisés en même temps sans problème. En revanche, pour jouer en multijoueur l'un contre l'autre, il faut que chaque casque soit relié à un compte unique.

Pour rappel, l'Oculus Quest 2 sortira donc le 13 octobre prochain, mais vous pouvez déjà le précommander sur le site officiel d'Oculus ou chez les partenaires officiels de la marque qui sont la Fnac, Darty et Amazon.