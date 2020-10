Oculus Quest 2 : NON, vous ne risquez pas d'être bannis si vous avez plusieurs casques VR sur le même compte !

Alors que l'Oculus Quest 2 se vend comme des petits pains, le fait qu'il faille le lier à un compte Facebook rend nerveux bon nombre d'utilisateurs. Depuis quelques jours, certains faits, comme le bannissement de quelques comptes dans le monde, sont venus alimenter l'actualité et provoquent une vague de stress auprès des acheteurs qu'ils soient déjà en possession du casque, ou pas. De notre côté, nous avons fait au mieux pour vous aider à démêler le vrai du faux et surtout pour vous expliquer comment ne pas se faire bannir - et même comment vous faire débannir le cas échéant - pour ainsi pouvoir profiter de votre Oculus Quest 2 en toute sérénité.

Le week-end passé, l'information qui a affolé les réseaux sociaux - et par retour la presse sans recul sur le sujet -, c'est qu'avoir plusieurs casques sur le même compte Facebook aboutirait à un bannissement de celui-ci. Comme vous le savez, nous l'avons déjà montré, nous possédons plusieurs casques reliés à nos différents comptes Oculus et tout se passe toujours très bien. Cette nouvelle nous a donc surpris et nous en avons parlé dans notre live hebdomadaire d'hier. À ce moment-là, n'ayant pas encore relié deux Oculus Quest 2 sur un seul compte, nous avions donc encore un doute sur la faisabilité. Après tout, cette information a été reprise sur de nombreux sites US et elle semblait bien justifiée, car une fois n'est pas coutume, elle est partie sur une base solide, soit une réponse du service client Oculus via Twitter. Pour résumer, cela disait qu'il fallait un compte Facebook par casque, qu'il est impossible d'en lier plusieurs sur un seul et, la pire nouvelle, que cela pouvait aboutir à la fermeture du compte (bannissement). Il y était aussi précisé qu'un casque ne pouvait pas être associé à plusieurs comptes, mais qu'il reste possible de le lier à un autre après l'avoir réinitialisé.





Les « excuses » et les deux annonces...

Mais voilà, cette information était finalement erronée et le support Oculus s'en est excusé depuis via une autre série de tweets. Il a été précisé depuis que connecter plusieurs casques Oculus est possible sur un même compte et ne conduit pas à un ban de l'utilisateur. ll a été ajouté que le géant américain prévoyait même « d'introduire la possibilité, pour plusieurs utilisateurs, de se connecter au même appareil en utilisant leur propre compte Facebook ».



Les deux Quest 2 sont connectés en même temps... CQFD ?

Après avoir testé, depuis ce matin, nous pouvons vous confirmer que connecter plusieurs casques Oculus Quest 2 sur un même compte Facebook ne pose donc pas de problèmes particuliers. Le nôtre est d'ailleurs aussi rempli avec des Oculus Go, un Oculus Rift S, Oculus Quest et tout ce petit monde peut être utilisé sans aucun risque de bannissement. Certes, les choses peuvent changer, mais à ce jour, soyez zen et profitez de votre Quest 2 même en faisant tourner la bête au coin du feu !

