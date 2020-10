Oculus Quest 2 : de nombreux acheteurs ont reçu leur casque VR en avance, mais ne peuvent pas s'en servir

Grâce, ou à cause finalement, d'une arrivée avec trois jours d'avance, la joie s'est imprimée sur de nombreux visages, mais elle est vite retombée, car Facebook - propriétaire de la marque Oculus - ne permet pas encore l'activation des casques puisqu'ils ne sont pas censés être en vente. Cette pratique, même si elle a tendance à contrarier ceux qui l'ont reçu, est logique et permet d'imposer le respect du Day One quand certains revendeurs sont assez maladroits pour ne pas le faire eux.

C'est après avoir été contacté par Thomas, un de nos lecteurs, qui a reçu son casque en avance de la part d'une enseigne française que nous ne citerons pas pour lui éviter un tirage d'oreille de la part du géant américain, que nous avons été informés du problème. En essayant d'effectuer la configuration initiale de son casque, ce dernier demande à faire une mise à jour puis échoue tristement en mode « boucle infinie » sur l'icône de chargement. En cherchant une solution, il s'est aperçu qu'il était loin d'être le seul dans ce cas, le forum de Reddit étant déjà bien chaud sur le sujet. Au passage, sachant que cela bloque le casque, il faut donc soit attendre que la batterie soit vide, soit forcer l'extinction en maintenant le bouton d'allumage plusieurs secondes ou couper sa connexion Internet pour que cela plante la tentative de mise à jour. À noter, si vous utilisez cette dernière méthode, le casque ouvrira son navigateur Internet intégré pour afficher le plantage de réseau. Vous pourrez alors surfer et venir lire GAMERGEN.COM via l'Oculus Quest 2 et ainsi apprécier la qualité de son nouvel écran dont nous avons vanté les mérites dans notre test. C'est déjà un bon début...

Bref, vous l'avez compris, les heureux possesseurs d'Oculus Quest 2 en ce 10 octobre prient pour que Facebook lâche l'affaire et autorise l'utilisation des casques arrivés en avance avant mardi prochain. Pour rappel, l'Oculus Quest 2 sortira donc le 13 octobre prochain, mais vous pouvez déjà le précommander sur le site officiel d'Oculus ou chez les partenaires officiels de la marque qui sont la Fnac, Darty et Amazon.