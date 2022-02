Oculus Quest 2 : la V38 s'installe en toute discrétion et gomme définitivement Oculus de la carte !

Depuis la sortie de l'Oculus Quest 2, les mises à jour ont été nombreuses et leur déploiement s'est quasiment toujours fait d'une façon particulièrement originale. En effet, dans un premier temps, elles se font par vagues et touchent certains casques avant d'autres sans raison, du moins aucune n'ayant été identifiée par nous, pauvres mortels. Cela peut même parfois prendre plusieurs semaines avant que tout le parc actif soit touché par la grâce une même mise à jour. Autre spécificité de ces updates Oculus, elles ne contiennent jamais tout ce qui devrait y être, du moins ce qui est annoncé. Ainsi, des casques avec les mêmes numéros de version de firmware peuvent ne pas avoir les mêmes menus ou fonctionnalités. Agaçant au possible, mais c'est un fait avéré qui n'a pas vraiment de solution autre que la patience. À titre d'exemple, malgré ce changement de numéro, nous n'avons toujours pas la possibilité de nous déplacer dans le Home alors que cela devrait être possible depuis la version précédente du firmware.

Aujourd'hui, c'est donc la mise à jour V38 (38.0.0.63.727.351486028) qui pointe le bout de son nez via le canal de test public (PTC). Alors que les rumeurs parlaient de l'arrivée d'Infinity Office, du réglage de la transparence du passthrough, d'une amélioration des réglages de sensibilité du Space Sense, la seule grosse nouveauté visible sur notre casque à ce jour est le remplacement du logo Oculus au démarrage du casque par celui de Meta (voir vidéo ci-dessous). Cela suit logiquement la disparition du même ancien logo sur le site officiel Oculus.com dont seule l'url rappelle encore la filiation originale.

Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, nous y répondrons volontiers. L'Oculus Quest 2 est disponible chez Boulanger, la Fnac et Darty à partir de 349,99 €.