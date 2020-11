One Piece : celio* lance une collection officielle avec des tee-shirts et sweats, un bomber et un bonnet

celio* continue de proposer des collections de vêtements aux couleurs de licences ultra populaires, et après Pokémon et Dragon Ball, c'est One Piece qui est à l'honneur dans une nouvelle capsule comprenant des tee-shirts, des sweats, un bonnet et une veste bomber, qui va sans doute faire craquer les fans du manga d'Eiichiro Oda.

Au total, ce sont 11 produits qui sont proposés, avec cinq tee-shirts arborant les portraits de Luffy, Zoro, Nami, Chopper et Sanji, mais aussi quatre sweats avec les symboles des équipages du Chapeau de Paille, du Heart, de Barbe Blanche et du Gouvernement mondial, tandis que le bonnet et le bomber sont affublés du pavillon de l'équipage. Côté prix, cela reste abordable, avec 19,99 € pour un tee-shirt ou le bonnet, 39,99 € pour un sweat et 79,99 € pour la veste, les produits sont à admirer en images sur la seconde page.

Cette collection One Piece devrait arriver très prochainement sur le site de celio*, et pour occuper vos soirées, vous pouvez également retrouver le Monopoly officiel One Piece à 29,99 € sur Amazon.fr.