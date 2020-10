Pokémon : celio* relance des tee-shirts et sweats avec Pikachu et compagnie

L'année dernière, celio* lançait une capsule Pokémon, avec des vêtements et accessoires sous licence officielle de la célèbre franchise, qui célébrait alors ses 25 ans. Casquettes, sac à dos, sweats, tee-shirts, pulls, chaussures, tout y passait, et le vendeur revient cette semaine avec de nouveaux produits.

Cette fois, le choix est un peu plus limité, avec quatre tee-shirts et deux sweats à capuche arborant des modèles pixélisés de Pikachu, Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, les starters de la première génération. Un bel hommage aux vieux jeux sortis sur Game Boy qui plaira aux fans, d'autant que les prix sont abordables : comptez 15,99 € pour un tee-shirt et 39,99 € pour un sweat.

Côté jeux vidéo, Pokémon Épée et Bouclier accueillera prochainement sa seconde extension, Les Terres enneigées de la Couronne, vous pouvez acheter le jeu à 44,99 € sur Amazon.fr.