Pokémon Épée et Bouclier : date de sortie pour Les Terres enneigées de la Couronne, Pikachu à casquette et méthode d'obtention de Melmetal Gigamax

Après plusieurs mois de silence radio, The Pokémon Company nous a enfin donné rendez-vous ce mardi pour en apprendre davantage sur le Pass d'Extension de Pokémon Épée et Bouclier, qui est pour rappel constitué de deux DLC, L'île solitaire de l'Armure étant déjà paru. Nous attendions donc impatiemment d'en savoir plus sur Les Terres enneigées de la Couronne, dont nous avions déjà quelques détails auparavant, notamment au sujet des nouvelles créatures et formes qui y seront introduites. Alors ?

Une nouvelle bande-annonce a donc évidemment été diffusée, servant aussi bien de récapitulatif des précédents contenus qu'à nous montrer ce qui nous attend dans le prochain DLC à Couronneige, qui est donc attendu le 23 octobre ! Bon, rien de bien nouveau côté contenu à proprement parler, puisque le Tournoi des Stars de Galar et les Expéditions Dynamax avaient déjà été introduits précédemment. L'évènement se déroulant à Winscor nous fera prendre part à des affrontements en 2v2 aux côtés des célèbres Dresseurs de la région, tandis que l'activité face aux créatures gigantesques permettra d'aller capturer l'ensemble des Pokémon légendaires de la série principale avec une équipe de location. Nous avons tout de même pu découvrir l'apparence de Roigada de Galar, plutôt stylée. Un nouvel objet sera également introduit, le Patch Talent, permettant d'obtenir le talent caché de nos compagnons, s'ils en ont un, en remplaçant le leur.

Pour rappel, voici le synopsis de ce contenu :

Couronneige est la seconde zone à laquelle vous aurez accès grâce à votre Pass d’extension. Préparez-vous à découvrir les somptueux paysages de ce territoire immaculé ! Ses habitants vivent dans de petites communautés qui reposent sur l’entraide, nichées au milieu des montagnes escarpées. Une personne du nom de Dhilan vous demandera de prendre la tête de son groupe d’exploration de Couronneige. Vous aurez pour mission d’explorer les confins de cette terre gelée, y compris ceux d'un antre de Pokémon similaire à ceux que vous avez aperçus jusqu’à présent dans les raids Dynamax ! De plus, il semblerait que de nombreux Pokémon légendaires vivent à Couronneige.

Plus intéressant si vous n'aviez pas encore acheté une version, une nouvelle édition physique va voir le jour le 6 novembre, regroupant sur une seule cartouche le jeu et le contenu du Pass d'Extension. Une centaine de Poké Balls seront offertes en cadeau aux acheteurs par Cadeau Mystère, ainsi que les uniformes Pikachu et Évoli précédemment offerts en bonus d'achat des contenus séparés.

Ensuite, sachez que les Pikachu à casquette vont faire leur retour au fil des prochaines semaines, du 29 septembre au 30 octobre, distribués tout simplement par Cadeau Mystère. Le premier d'entre eux avec le modèle Originelle peut d'ores et déjà être obtenu en rentrant le code P1KACHUGET, tandis que celui avec le couvre-chef Partenaire s'obtient avec 1CH00SEY0U.

Pokémon HOME va de son côté enfin permettre de transférer nos créatures de GO en fin d'année. Pour fêter ça, le premier transfert vous octroiera un Melmetal spécial à récupérer via l'application mobile et qui sera capable de prendre sa forme Gigamax, dont tous les détails sont à retrouver en page 2.

Pour terminer, c'est un clip musical en collaboration avec le groupe japonais Bump of Chicken qui a été diffusé, à voir ci-dessous, les illustrations mettant en avant les personnages de toutes les générations et nous faisant suivre deux personnages avec leur Évoli et Pikachu.

