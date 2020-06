Pokémon Épée et Bouclier : date de sortie pour L'île solitaire de l'Armure, formes de Galar des oiseaux légendaires et nouveaux Regi en vidéo

Hier, The Pokémon Company nous a donné rendez-vous ce mardi 2 juin à 15h00 pour découvrir quelques nouveautés dédiées au Pass d'Extension de Pokémon Épée et Bouclier, comprenant les DLC L'île solitaire de l'Armure et Les Terres Enneigées de la Couronne, dont le premier était jusqu'à présent attendu ce mois-ci. Bonne nouvelle, ce sera bien le cas, vous pouvez cocher le mercredi 17 juin sur votre calendrier !

La nouvelle bande-annonce diffusée à cette occasion est riche en plans inédits pour ce premier contenu, dévoilant au passage l'apparence de Ramaloss de Galar et les modèles 3D de bien des créatures déjà teasées auparavant. Entre les évolutions des starters de la 1G que sont Florizarre et Tortank en forme Gigamax, les apparitions de Sophora et Saturnin en fonction de notre version et bien entendu notre nouveau compagnon d'aventure Wushours, les arguments pour donner envie de découvrir L'île solitaire de l'Armure et le scénario allant avec ne manquent pas. Voici un rappel de l'intrigue :

La première aventure débloquée par votre Pass d'extension se déroulera sur une île de la région de Galar appelée Isolarmure. Avec ses magnifiques plages balayées par les vagues, ses forêts et ses marais foisonnants, ses grottes et ses majestueuses dunes, l'environnement de l'île est véritablement unique dans la région de Galar. Beaucoup de Pokémon y ont élu domicile et vivent librement au milieu de cette nature luxuriante. L'île abrite également un dojo dédié aux combats Pokémon. Vous et vos Pokémon y suivrez un entraînement sous la tutelle de Mustar, le maître du dojo.

L'autre moitié de la vidéo est elle dédiée aux Terres Enneigées de la Couronne, DLC prévu pour cet automne, où nous attend le légendaire Sylveroy, ainsi que des ruines que nous explorerons au sein d'une équipe de recherche et qui abritent les Regi. En plus de Regice, Regirock et Registeel, nous avions été teasés avec deux nouvelles formes, qui sont finalement bien deux créatures inédites nommées Regidrago (type Dragon) et Regieleki (type Électrik). Mais outre ces terres gelées, un magnifique arbre sacré se dressera dans cette nouvelle aire de jeu, où nous attendrons les Formes de Galar d'Artikodin, Électhor et Sulfura pour ce qui semble être du contenu scénarisé !

Des Pokémon légendaires ressemblant étrangement à Artikodin, Électhor et Sulfura ont été aperçus à Couronneige. Ces Pokémon portant respectivement des caractéristiques de type Glace, Électrik et Feu ont d'abord été pris pour les légendaires Artikodin, Électhor et Sulfura vus dans d'autres régions. Cependant, de récentes découvertes laissent à penser qu'il s'agit en fait de formes régionales distinctes.

Côté challenge, les Expéditions Dynamax pourront nous faire tomber face aux créatures légendaires des générations passées seront au rendez-vous, avec au minimum Mewtwo, Lugia, Ho-Oh, Groudon, Kyogre, Palkia, Dialga, Reshiram, Zekrom, Yveltal, Xerneas, Solgaleo et Lunala. De même, voici un petit topo de ce 2e DLC :

Votre Pass d'extension vous donnera également accès à une seconde zone appelée Couronneige. Préparez-vous à découvrir les somptueux paysages de ce territoire immaculé ! Les habitants de Couronneige vivent dans de petites communautés qui reposent sur l’entraide, nichées au milieu des montagnes escarpées. Une personne du nom de Dhilan vous demandera de prendre la tête d'un groupe d’exploration de Couronneige. Vous aurez pour mission d’explorer les confins de cette terre gelée. Par ailleurs, vous rappelez-vous ces antres de Pokémon que vous avez seulement aperçus durant les raids Dynamax ? Vous pourrez désormais les explorer de fond en comble ! De plus, il semblerait que des Pokémon légendaires encore inconnus vivent à Couronneige.

Et bien entendu, tout un tas de Pokémon non présent dans le Pokédex de Galar feront leur retour dans ces deux zones comme promis. Vous pouvez retrouver en pages suivantes tout un tas de détails concernant ces extensions, dont de nouvelles fonctionnalités inédites plutôt sympathiques et une tonne de visuels.

Pour ne pas changer, vous pouvez retrouver la bande-annonce japonaise ci-dessous :

Pour terminer, comme nous vous le rapportions dans notre précédent article, les Raids Dynamax accueillent plusieurs créatures depuis aujourd'hui. Cette initiative nommée Festival Gigamax prendra fin le 23 juin à 23h59 !