Le nouveau smartphone 5G Oukitel WP13 avec thermomètre infrarouge en promotion pour sa sortie

Oukitel lance au niveau mondial son WP13, un smartphone qui présente de nombreuses particularités.

Ce qui ne change pas avec les autres smartphones de la gamme WP, le WP13 dispose des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810G, pour une étanchéité à la poussière, une résistance à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes, la capacité à résister à des chutes de 1,5 m de haut et enfin la résistance à des conditions de températures extrêmes (-30 °C à +70 °C).

Le Oukitel WP13 propose des bords renforcés et un écran HD+ Full View de 6,52 pouces. Il intègre un SoC Dimensity 700 de MediaTek avec compatibilité 5G et même dual 5G. Le SoC octocore MT6833 est gravé en 7 nm et fonctionne à 2,0 GHz. Il est épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.





Le WP13 dispose d'une confortable batterie de 5 280 mAh avec support de la charge rapide 18 W.

Il intègre à l'arrière un triple capteur photo avec module principal de 48 Mégapixels (Sony IMX582), macro de 2 Mégapixels et un capteur pour l'effet bokeh. À l'avant nous trouvons un capteur photo de 8 Mégapixels.



Au niveau des fonctionnalités plus originales, signalons que l'Oukitel WP13 permet de prendre des vues sous-marines. Il intègre également un capteur infrarouge situé à l'arrière qui permet de réaliser une prise de température avec tout objet ou personne situés à 1 à 3 cm, dans une gamme de 0°C à 60°C. Une application dédiée vous informera via un code couleur de la température corporelle en cas de dépassement des normes (fièvre...).

Le WP13 intègre un module NFC, un système de navigation complet avec compatibilité GPS, Glonass, Beidou et Galileo, et enfin un lecteur d'empreintes digitales. Il fonctionne sous Android 11.

Jusqu'au 15 août, vous trouverez l'Oukitel WP13 en précommande au prix réduit de 195 € sur Banggood (TVA incluse) pour les 300 premières commandes avec la livraison à 1 € à partir du 23 août.