Paramount+ : le service de streaming arrive demain en France, un point sur le prix de l'abonnement et le catalogue

Les plateformes de SVoD se multiplient, la plupart des sociétés de production et d'édition préfèrent créer leurs propres services plutôt que de passer par Netflix, le pionnier du genre. Après des mois d'attente, Paramount+ débarquera enfin en France dès demain, jeudi 1er décembre 2022.

Comme prévu, les abonnés Canal+ Ciné-Séries et Canal+ Friends & Family pourront profiter de Paramount+ avec leurs abonnements sans coût supplémentaire, tandis que les abonnés aux autres services de Canal+ auront droit à des prix avantageux. Par ailleurs, Paramount annonce un autre partenariat, avec Orange cette fois, permettant de s'abonner à Paramount+ via le décodeur TV4 ou UHD et profiter du service de SVoD directement sur leurs appareils Orange.

Sinon, Paramount+ sera évidemment disponible en solitaire sur le web, via des applications mobiles et même sur des TV connectées, la firme cite par exemple les appareils Apple, Amazon, Google, Roku et Samsung, ce qui devrait concerner la plupart des intéressés. L'abonnement à Paramount+ coûtera 7,99 € par mois, avec deux appareils connectés en simultané et la possibilité de s'abonner à 79,90 € par an. Qu'importe la formule, les utilisateurs peuvent découvrir Paramount+ avec une période d'essai de 7 jours et la possibilité d'annuler l'abonnement à tout moment.

Concernant le catalogue de Paramount+, ce sera évidemment varié, avec des films, séries et programmes de Paramount Pictures évidemment, mais aussi de Showtime, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon ou encore Smithsonian Chanel. La firme met en avant la mini-série The Offer, la préquelle 1883 de Yellowstone, la série Star Trek: Strange New Worlds et le film The First Lady. Il y aura bien sûr des productions originales, avec la série Halo, Tusla King avec Sylvester Stallone, 1923, la série Mayor of Kingstown, American Gigolo, Super Pumped: The Battle for Uber, The Man Who Fell to the Earth, sans oublier des productions françaises comme Le Signal et Le Stade, des animés pour adultes avec Beavis and Butt-Head to the Conquest of the Universe et South Park The Streaming Wars, des dessins animés pour les plus jeunes comme Bob l'Éponge, Pat' Patrouille, Icarly, Big Nate, le reboot des Razmokets et The Fantagenites: Another Fanta. Évidemment, les blockbusters seront aussi de la partie avec Sans un Bruit 2, Mission: Impossible, Le Parrain, Transformers et la saga Indiana Jones, ainsi que des films cultes français comme Le Grand Bleu, Les Enfants du Paradis, La Chèvre, Les Trois Frères, Cloclo ou encore La Guerre des Boutons de 1973. Marco Nobili, vice-président exécutif et directeur général international de Paramount+, commente :

Nous sommes fiers de lancer en France Paramount+, le seul service de streaming où l’on peut retrouver au même endroit Sylvester Stallone, Bob l’Éponge et Harrison Ford au côté de marques iconiques comme Star Trek, South Park, Halo et des films récents ou classiques qui ont marqué le cinéma mondial. Avec plus d'un siècle d'expérience dans l’art de raconter des histoires grâce à nos prestigieux studios hollywoodiens et nos sociétés de production à travers le monde, Paramount n’a pas d’équivalent pour créer une offre de contenus capables de séduire le public le plus large.

Seul l'avenir nous dira si Paramount+ arrivera à séduire des abonnés face aux autres services de SVoD déjà installés. Au moins, le catalogue a déjà l'air plus séduisant que Salto, qui bat de l'aile actuellement. Vous pourrez essayer puis vous abonnez à Paramount+ dès demain sur son site officiel, et si vous préférez des versions physiques de vos films et séries, vous pouvez retrouver des Blu-ray et DVD sur Amazon.