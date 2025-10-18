Paris Games Week 2025, Xbox veut marquer les esprits avec un stand géant aux côtés d’ASUS

La Paris Games Week ouvre ses portes du 29 octobre au 2 novembre au Hall 1 de Paris Expo Porte de Versailles. Xbox y présentera un dispositif centré sur la continuité de jeu, que ce soit sur console, PC ou via le cloud, avec un espace commun pensé avec ASUS pour passer d’un support à l’autre sans rupture.

Cette collaboration illustre la même vision, un écosystème qui relie matériel et services. Le public pourra découvrir la gamme ROG Xbox Ally, dont la ROG Xbox Ally X. Il s’agit d’un PC au format console, sous Windows, qui donne accès au catalogue PC et aux services Xbox, mais ne fait pas tourner les jeux purement console dépourvus du logo Play It Anywhere. La version X gagne en autonomie et en confort d’usage, la version standard reste l’entrée la plus accessible.

Les visiteurs pourront vérifier cette approche en situation réelle. Les postes mettront en avant les sauvegardes qui suivent le joueur, les lancements rapides, le cloud gaming et la compatibilité PC. L’idée est de montrer une pratique plus souple, à la maison ou en mobilité, sans sacrifier les habitudes des joueurs console.

Côté contenu, plusieurs titres seront jouables. The Outer Worlds 2 proposera son univers de science fiction signé Obsidian. Ninja Gaiden 4 fera son retour avec une action exigeante. Forza Horizon 5 restera une valeur sûre pour la conduite en monde ouvert. Gears of War Reloaded apportera un regard moderne sur une série culte. Keeper fera découvrir une nouvelle licence orientée exploration et narration. DOOM The Dark Ages donnera un ton médiéval brutal à la formula FPS. Hollow Knight Silksong mettra en avant la performance sur les machines ASUS. Une sélection variée qui mélange confirmations et découvertes.

L’accessibilité reste un point clé du stand. Xbox annonce la présence d’un accompagnement dédié et d’interprètes en langue des signes française en partenariat avec CapGame. Cet accueil pensé pour tous s’inscrit dans une démarche déjà visible avec l’Adaptive Controller et les initiatives autour du jeu pour chacun.

Sur place, l’ambiance recherchée sera celle d’un lieu de jeu, mais aussi d’échange. Les démonstrations mettront en scène la circulation entre console, PC et cloud. Les équipes Xbox et ASUS favoriseront des prises en main courtes et fréquentes, afin de laisser à chacun le temps de sentir la différence entre un lancement local et un lancement distant, entre une session traditionnelle et une pratique nomade.

Au delà du salon, ce dispositif clarifie la stratégie. Microsoft renforce son implantation en France tout en poussant une lecture plus large du jeu vidéo, moins attachée à une machine unique. La ROG Xbox Ally sert de passerelle, un PC compact qui prolonge le service Xbox en mobilité, avec les atouts et les limites de Windows. La promesse tient dans la continuité des usages plutôt que dans l’exclusivité matérielle.

Ceux qui suivront l’événement à distance retrouveront les annonces sur les canaux officiels de Xbox France et via le hashtag #XboxPGW. Les visiteurs du Hall 1 pourront quant à eux juger par eux mêmes la pertinence d’un salon pensé comme un carrefour entre console, PC et cloud, avec des jeux jouables, un accueil soigné et une mise en scène qui cherche l’efficacité avant tout.