Oui, Philippe Etchebest est dans Call of Duty : Black Ops 7

Il y a des vidéos improbables, qui surprennent le spectateur. Et il y a des vidéos dont personne n'aurait imaginé l'existence avant leur publication. Ce week-end, Activision a partagé une nouvelle vidéo de Call of Duty : Black Ops 7 avec Philippe Etchebest. Oui, le célèbre chef cuisinier français et star de l'émission Cauchemar en cuisine a désormais un lien avec la franchise Call of Duty : Black Ops.

Philippe Etchebest remplace Peter Stormare dans Call of Duty : Black Ops





Comme l'annonce Activision, Philippe Etchebest va endosser le rôle du Replacer (ou « Remplaçant »), un personnage jusqu'ici campé par Peter Stormare dans les précédents Call of Duty : Black Ops. « Avec son regard perçant, son exigence totale et sa discipline irréprochable, le métier de Replacer lui semblait destiné », explique l'éditeur. Philippe Etchebest ajoute :

Je suis ravi que mon homologue américain fasse appel à moi, mon costume est prêt depuis longtemps !

Après la passation de flambeau par Peter Stormare, trop occupé dans l'espace (en même temps, il y est depuis Armageddon), Philippe Etchebest prend la route à bord de sa Ford Mustang aux couleurs du jeu, puis commence déjà sa mission de coach sur un court de tennis :

Quand sortira Call of Duty : Black Ops 7 ?





La date de sortie de Call of Duty : Black Ops 7 est fixée au 14 novembre 2025 sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Selon une rumeur, Activision pourrait lancer la campagne solo plus tôt. Quoi qu'il en soit, vous pouvez précommander Call of Duty : Black Ops 7 à 59,20 € chez Leclerc.