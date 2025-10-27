Actualité
Call of Duty Black Ops 7 avec Philippe Etchebest

Oui, Philippe Etchebest est dans Call of Duty : Black Ops 7

Source: Activision

Après les étoiles Michelin et les émissions de télévision sur M6, Philippe Etchebest est désormais le Replacer dans Call of Duty: Black Ops 7.

Il y a des vidéos improbables, qui surprennent le spectateur. Et il y a des vidéos dont personne n'aurait imaginé l'existence avant leur publication. Ce week-end, Activision a partagé une nouvelle vidéo de Call of Duty : Black Ops 7 avec Philippe Etchebest. Oui, le célèbre chef cuisinier français et star de l'émission Cauchemar en cuisine a désormais un lien avec la franchise Call of Duty : Black Ops.

Philippe Etchebest remplace Peter Stormare dans Call of Duty : Black Ops

Comme l'annonce ActivisionPhilippe Etchebest va endosser le rôle du Replacer (ou « Remplaçant »), un personnage jusqu'ici campé par Peter Stormare dans les précédents Call of Duty : Black Ops. « Avec son regard perçant, son exigence totale et sa discipline irréprochable, le métier de Replacer lui semblait destiné », explique l'éditeur. Philippe Etchebest ajoute :

Je suis ravi que mon homologue américain fasse appel à moi, mon costume est prêt depuis longtemps !

Après la passation de flambeau par Peter Stormare, trop occupé dans l'espace (en même temps, il y est depuis Armageddon), Philippe Etchebest prend la route à bord de sa Ford Mustang aux couleurs du jeu, puis commence déjà sa mission de coach sur un court de tennis :

Quand sortira Call of Duty : Black Ops 7 ?

La date de sortie de Call of Duty : Black Ops 7 est fixée au 14 novembre 2025 sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Selon une rumeur, Activision pourrait lancer la campagne solo plus tôt. Quoi qu'il en soit, vous pouvez précommander Call of Duty : Black Ops 7 à 59,20 € chez Leclerc.

Zetsubo
tylerfc Wrote:Trop bien, encore une raison de ne pas acheter le jeu. J'attendais tellement ce moment.

Si ça fait plaisir à certains, tant mieux. J'attend vraiment pas ça sur la licence.


Clairement ça devient de plus en plus pathétique, entre les skins personnages "fashionisés", tout de rose vêtu hyper flashy, les crossover à n'en plus finir allant de the boys à Leatherface en passant par spawn, non mais sérieux c'est quoi ce foutage de gueule ?! Que tu mettes John McClaine et John Rambo, ça peut passer, je dirais qu'on reste dans le thème, mais que viennent foutre ici Niki minaj et snoop dog ?! Qui veut jouer avec ça ?!
C'est devenu de la chiasse atomique, je pense avoir fait les meilleures de la licence, et ça me suffit.

Et pour paraphraser Shashank Uchil, Design Director sur Battlefield 6:

« Il faut que ce soit réaliste. C’est ce qu’étaient BF3 et BF4 : uniquement des soldats, sur le terrain. Ce sera comme ça », avant de montrer une image du jeu qui montre des soldats en tenue militaire. « Je ne pense pas que Nicki Minaj soit nécessaire. Restons réalistes, les pieds sur terre. »
tylerfc
Ça peux être sympa sur des licences loufoques comme fornite. Cod j'y joue depuis la playstation 2, je le prend au sérieux.

Mais les gens achètes, donc démocratiquement parlant, la majorité a "raison". Ils veulent ce call of duty. Depuis plusieurs années je n'achète plus. Les cartes me plaisent pas. Du tir au pigeon. Seul warzone arrivait encore à me plaire. Mais la triche a fait fuir tout mes collègues de jeu.
Commenter Lire les commentaires