Playdate : accessoire Stereo Dock, specs, liste partielle des jeux de la Saison 1 et plateforme de création Pulp pour la console portable

Comme nous vous l'annoncions hier, c'est ce mardi soir que Panic a diffusé son Playdate Update afin de nous donner tout un tas de détails concernant sa console portable au concept original, articulée autour d'un système de saisons durant lesquelles un jeu inédit peut être téléchargé chaque semaine, tous ayant été spécialement conçus pour cette plateforme.

Pour commencer, la Playdate pourra être précommandée à partir du mois de juillet et Panic nous informera sur ses réseaux une semaine en avance, vous savez donc quoi faire pour être sûrs d'être dans les premiers. En effet, le seul risque à patienter un peu sera d'être livré plus tard.

« Plus tôt vous commandez, plus tôt vous en recevrez une, mais nous ne vous fermerons pas la porte », a déclaré Cabel Sasser dans le premier Playdate Update. « J'espère que ce sera une expérience agréable. Même si quelque chose va sûrement mal tourner, alors merci d'avance pour votre patience peu importe ce qu'est cette chose. »

Vendue pour rappel 179 $ (sans les frais de port, mais avec un câble USB-A vers USB-C), la Playdate aura également droit à un bundle, affiché à 199 $, avec une protection rabattable pour son écran, qui coûtera sinon 29 $ à l'unité. Mais ce n'est pas tout, car un autre accessoire a été présenté, le Playdate Stereo Dock. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une enceinte Bluetooth qui a elle aussi été conçue par Teenage Engineering et sur laquelle nous pourrons emboîter la console pour permettre sa recharge. Un accès au lecteur audio Poolsuite FM sera inclus, une radio en ligne jouant des playlists Soundcloud sélectionnées au préalable. Et comble de la fantaisie, un emplacement pour stylo a même été pensé, et il y en aura un de fourni, de couleur jaune évidemment.

Quant aux spécifications de la console, les voici :

Batterie : 14 jours en stand-by (horloge), 8 heures en étant active ;

CPU : 180 MHz Cortex M7, SDK supportant le Lua et C ;

Espace de stockage : 16 Mo de RAM, 32 Ko de cache L1 et 4 Go de mémoire Flash ;

Dimensions : 76 × 74 × 9 mm ;

Connectivité : Wi-Fi 802.11bgn 2,54 GHz et Bluetooth ;

Son : haut-parleur intégré mono, prise Jack pour écouteurs stéréo, entrée pour micro TRRS et micro à condensateur ;

Affichage : 400 × 240 1-bit ;

Commandes d'entrée : D-Pad, A + B, Veille + Menu, accéléromètre sur 3 axes et manivelle ;

Viennent ensuite les éléments principaux qui feront ou non le succès de la machine, les jeux. Comme rapporté précédemment, il y aura finalement 24 titres au lieu des 12 prévus au départ pour la Saison 1, qui seront diffusés à raison de deux par semaine. L'une des volontés derrière le projet étant de créer de la surprise en découvrant de manière hebdomadaire ces nouveaux jeux, leur contenu précis sera tenu secret, mais nous avons tout de même eu quelques détails, dont une première liste de 21 des 24 productions qui seront ajoutées au fil de la Saison 1.

Crankin's Time Travel Adventure - Développé par uvula (Keita Takahashi, Ryan Mohler), Matthew Grimm et Shaun Inman.

- Développé par uvula (Keita Takahashi, Ryan Mohler), Matthew Grimm et Shaun Inman. Battleship Godios - Développé par TPM . CO SOFT WORKS.

- Développé par TPM . CO SOFT WORKS. Boogie Loops - Développé par May-Li Khoe et Andy Matuschak.

- Développé par May-Li Khoe et Andy Matuschak. Casual Birder - Développé par Diego Garcia. Musique et son par Max Coburn.

- Développé par Diego Garcia. Musique et son par Max Coburn. DemonQuest 85 - Développé par Alex Ashby, Lawrence Bishop, Duncan Fyfe, Belinda Leung et Jared Emerson-Johnson.

- Développé par Alex Ashby, Lawrence Bishop, Duncan Fyfe, Belinda Leung et Jared Emerson-Johnson. Echoic Memory - Développé par Samantha Kalman, Everest Pipkin, Carol Mertz et Rachelle Viola.

- Développé par Samantha Kalman, Everest Pipkin, Carol Mertz et Rachelle Viola. Executive Golf DX - Développé par davemakes.

- Développé par davemakes. Flipper Lifter - Développé par Serenity Forge.

- Développé par Serenity Forge. Forrest Byrnes: Up in Smoke - Développé par Nels Anderson et Christina « castpixel » Neofotistou.

- Développé par Nels Anderson et Christina « castpixel » Neofotistou. Hyper Meteor - Développé par Vertex Pop (Mobeen Fikree, Robby Duguay et h heron).

- Développé par Vertex Pop (Mobeen Fikree, Robby Duguay et h heron). Lost Your Marbles - Développé par Sweet Baby Inc. & Friends.

- Développé par Sweet Baby Inc. & Friends. Omaze - Développé par Gregory Kogos.

- Développé par Gregory Kogos. Pick Pack Pup - Développé par Nic Magnier, Arthur Hamer. Musique par Logan Gabriel.

- Développé par Nic Magnier, Arthur Hamer. Musique par Logan Gabriel. Questy Chess - Développé par Dadako.

- Développé par Dadako. Ratcheteer - Développé par Shaun Inman, Matthew Grimm et Charlie Davis.

- Développé par Shaun Inman, Matthew Grimm et Charlie Davis. Sasquatchers - Développé par Chuck Jordan. Musique et son par Jared Emerson-Johnson.

- Développé par Chuck Jordan. Musique et son par Jared Emerson-Johnson. Snak - Développé par Zach Gage. Art par Neven Mrgan.

- Développé par Zach Gage. Art par Neven Mrgan. Spellcorked! - Développé par Jada Gibbs, Nick Splendorr, Ryan Splendorr et Tony Ghostbrite. Musique par A Shell in the Pit (Em Halberstadt).

- Développé par Jada Gibbs, Nick Splendorr, Ryan Splendorr et Tony Ghostbrite. Musique par A Shell in the Pit (Em Halberstadt). Zipper - Développé par Bennett Foddy.

- Développé par Bennett Foddy. Saturday Edition - Développé par Chris Makris. Musique par A Shell in the Pit (Gord McGladdery, Alfonso Salinas).

- Développé par Chris Makris. Musique par A Shell in the Pit (Gord McGladdery, Alfonso Salinas). Whitewater Wipeout - Développé par Chuhai Labs (Giles Goddard, Mark Lentz, Peter Traylor, Hero Liao, Remy Thor, Charlie March, Kensaku Nakata, Zach Aikman, Mihoko Terao et Kinsey Burke).

Panic nous promet également des jeux surprise, certains développés par lui-même, et a aussi partagé un premier aperçu (à voir via le replay dans notre précédent article) du prochain jeu de Lucas Pope. Si son nom ne vous dit rien, les précédents titres qu'il a conçus devraient eux plus vous parler, à savoir Papers, Please et Return of the Obra Dinn. Autant dire qu'il y a de quoi être excité et curieux de découvrir Mars After Midnight, qui exploitera bien la manivelle de la Playdate dans son gameplay.

La compagnie Sweet Baby va de son côté guider et conseiller deux équipes de développeurs pour la création de leurs jeux, Recommendation Dog (projet mené par Xalavier Nelson Jr.) et Reel Steal. Vous pouvez retrouver ci-dessous une liste des personnes travaillant sur ces jeux :

Adanna Nedd ;

Allis Conley ;

Ariadne Macgillivray ;

Ayla Myers ;

David Bedard ;

David Nguyen ;

Eleanor Hebert ;

Hassan DuRant ;

Isaiah Henry ;

James F. Wright ;

Jay Squared ;

Jenna Yow ;

Jerry Belich ;

Julia Minamata ;

Kim Belair ;

Louisa Atto ;

Maxine Sophia Wolff ;

Neha Patel ;

Nikki Liu ;

Rafael Batista ;

Sherveen Uduwanna ;

Will Herring ;

Will Stacey ;

Xalavier Nelson Jr.

D'autres développeurs de talent vont également proposer leurs jeux sur Playdate et ont eu droit à un segment dédié de la présentation montrant rapidement ce sur quoi ils travaillent. Vous pouvez retrouver leurs noms et comptes Twitter ci-dessous. Panic compte d'ailleurs permettre la vente indépendante de jeux sur sa console par la suite.

Noble Robot : @NobleRobot

Matthew El-Jamal : @matthew_ej

Matt Sephton : @gingerbeardman

Andrea Interguglielmi : @andreintg

Rokashi Games : @rokashi

Michael Frei, Raphaël Munoz : @michaelfrei10

davemakes : @davemakes

DACvector (Dmitry Zhukov et Chris Mandra) - @kataStatik

Dustin Mierau : @dmierau

Enfin, c'est la plateforme Playdate Pulp qui a été dévoilée, un outil de création de jeux sur Playdate accessible gratuitement à tous via un simple navigateur Internet, permettant à tout le monde de laisser parler son génie créatif. En plus, le SDK ne coûtera rien et ne nécessitera pas de hardware spécial pour le faire tourner.

Voilà, vous savez tout au sujet de la Playdate.