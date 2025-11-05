PlayStation Portal : la mise à jour tant attendue est imminente !

Le PlayStation Portal était à l'origine vendu comme une manette dotée d'un écran, permettant de streamer en Wi-Fi ses jeux PlayStation 5 en 1080p à 60 fps. L'intérêt est assez limité, mais l'année dernière, Sony avait annoncé une fonctionnalité qui va ravir les joueurs : la possibilité de jouer à des jeux PS5 dans le cloud. Le constructeur redonne enfin des nouvelles de cette mise à jour.

Sur le PlayStation Blog, Sony nous explique tout ce qu'il faut savoir sur la mise à jour qui introduira le cloud gaming sur le PlayStation Portal, prévue pour le 6 novembre.

Streaming dans le cloud pour les jeux PS5 de votre bibliothèque



Les membres PlayStation Plus Premium peuvent désormais streamer certains jeux PS5 numériques de leur propre bibliothèque. Dès la sortie du service, des milliers de jeux PS5 seront compatibles avec le streaming dans le cloud, notamment des hits comme Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yōtei, Grand Theft Auto V et Resident Evil 4. En outre, des centaines de jeux compatibles issus du Catalogue des jeux et du Catalogue des classiques PlayStation Plus, notamment Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, Sword of the Sea et The Last of Us Part II Remastered, seront également disponibles via le streaming dans le cloud. Pour consulter la liste complète des jeux disponibles en streaming, rendez-vous ici. Le streaming dans le cloud offre de nouvelles façons de jouer : jouez côte à côte avec un ami qui utilise votre PS5 avec un compte différent ou streamez votre jeu préféré pendant qu’une autre personne regarde un film sur la console. Le streaming dans le cloud permet également de jouer plus facilement à des jeux PS5 en déplacement, que ce soit dans un hôtel, un café, chez un ami ou partout où vous avez accès à une connexion Internet Wi-Fi haut débit. En effet, vous pouvez continuer à jouer même lorsque votre console PS5 est éteinte ou utilisée par un autre compte. Interface utilisateur repensée



Un écran d’accueil revisité avec trois onglets : Lecture à distance, Streaming dans le cloud et Recherche. Écran d’accueil de la lecture à distance : Connectez-vous à une console PS5 associée au PS Portal pour profiter des jeux installés sur cette console. Aucun abonnement à PlayStation Plus n’est requis pour la Lecture à distance.

: Connectez-vous à une console PS5 associée au PS Portal pour profiter des jeux installés sur cette console. Aucun abonnement à PlayStation Plus n’est requis pour la Lecture à distance. Écran d’accueil du streaming dans le cloud : Un nouvel écran d’accueil dédié au streaming dans le cloud permet aux membres PlayStation Plus Premium de jouer directement en streaming à toute une série de jeux PS5 compatibles sans avoir à les télécharger.

: Un nouvel écran d’accueil dédié au streaming dans le cloud permet aux membres PlayStation Plus Premium de jouer directement en streaming à toute une série de jeux PS5 compatibles sans avoir à les télécharger. Écran de recherche : Recherchez rapidement n’importe quel jeu prenant en charge le streaming dans le cloud. Si vous n’avez pas le droit de streamer un jeu, un code QR s’affiche pour vous diriger vers l’application PlayStation App ou un navigateur Web sur un autre appareil. Amélioration de l’expérience de jeu



Cette mise à jour comporte également plusieurs nouvelles fonctionnalités conçues pour rendre vos sessions de jeu sur le PS Portal plus immersives et plus agréables. Nouvelles fonctionnalités pour la lecture à distance et le streaming dans le cloud Prise en charge de l’audio 3D : L’audio 3D est désormais disponible lors de la lecture à distance et du streaming dans le cloud avec les jeux pris en charge, si vous utilisez un périphérique audio compatible. Plongez au cœur d’un son spatial avec un casque filaire ou un périphérique audio sans fil compatible PlayStation Link comme les écouteurs sans fil Pulse Explore et le casque-micro sans fil Pulse Elite.

: L’audio 3D est désormais disponible lors de la lecture à distance et du streaming dans le cloud avec les jeux pris en charge, si vous utilisez un périphérique audio compatible. Plongez au cœur d’un son spatial avec un casque filaire ou un périphérique audio sans fil compatible PlayStation Link comme les écouteurs sans fil Pulse Explore et le casque-micro sans fil Pulse Elite. Verrouillage par mot de passe : Protégez votre PS Portal en définissant un mot de passe.

: Protégez votre PS Portal en définissant un mot de passe. Pour définir un mot de passe, accédez à Paramètres > Système > Mot de passe.

Écran d’état du réseau : Une connexion Internet stable est essentielle pour garantir la meilleure expérience possible sur PS Portal. Vous pouvez désormais vérifier rapidement la qualité de votre connexion grâce à un écran d’état facile d’accès.

: Une connexion Internet stable est essentielle pour garantir la meilleure expérience possible sur PS Portal. Vous pouvez désormais vérifier rapidement la qualité de votre connexion grâce à un écran d’état facile d’accès. Pendant une session de streaming dans le cloud ou de lecture à distance, ouvrez le menu rapide et accédez à Dépannage > Afficher l’état du réseau. Nouvelles fonctionnalités pour le streaming dans le cloud



Boutique en jeu : Les achats en cours de jeu sont désormais pris en charge lors d’une session de streaming dans le cloud. Vous pouvez acheter des extensions et des devises dans le jeu sans quitter votre session et recevoir instantanément vos avantages.

: Les achats en cours de jeu sont désormais pris en charge lors d’une session de streaming dans le cloud. Vous pouvez acheter des extensions et des devises dans le jeu sans quitter votre session et recevoir instantanément vos avantages. De la même manière, vous pouvez également effectuer des achats en jeu lors d’une session de lecture à distance.

Options d’accessibilité : Activez de nouvelles options d’accessibilité lors d’une session de streaming dans le cloud comme le lecteur d’écran ou la taille de texte réglable.

: Activez de nouvelles options d’accessibilité lors d’une session de streaming dans le cloud comme le lecteur d’écran ou la taille de texte réglable. Accédez à Paramètres > Streaming dans le cloud > Paramètres d’accessibilité pour le streaming dans le cloud.



Ces paramètres s’appliquent uniquement à certains écrans en cours de streaming dans le cloud. Vous pouvez toujours accéder au menu de paramètres de la console PS5 pour régler les paramètres d’accessibilité lors d’une session de lecture à distance.

Invitations à des jeux : Recevez des invitations de vos amis qui jouent au même jeu lors d’une session de streaming dans le cloud et rejoignez une session multijoueur directement depuis le menu rapide.

Sony rappelle que le PlayStation Portal nécessite une connexion d'au moins 5 Mb/s en Wi-Fi, recommandant même 15 Mb/s. Par ailleurs, les fonctionnalités liées au cloud gaming sont réservées aux joueurs abonnés au PS Plus Premium. Vous pouvez acheter le PlayStation Portal à 219 € chez Leclerc.