PlayStation Store : Sony va arrêter de vendre et louer des films et séries

Depuis plusieurs années, Sony propose d'acheter ou louer des films et séries TV sur le PlayStation Store de ses consoles. Une fonctionnalité qui était très populaire à une époque, mais les habitudes des utilisateurs ont évolué, et avec le succès des plateformes de streaming, accessibles sur ces mêmes consoles, Sony va arrêter ce service.

Le constructeur explique ainsi sur le PlayStation Blog :

Chez SIE, nous nous efforçons de fournir la meilleure expérience de divertissement aux fans de PlayStation, ce qui signifie faire évoluer nos offres à mesure que les besoins des clients changent. Nous avons constaté une croissance considérable de la part des fans de PlayStation qui utilisent des services de streaming de divertissement basés sur des abonnements et des publicités sur nos consoles. Avec ce changement de comportement des clients, nous avons décidé de ne plus proposer d'achats et de locations de films et de séries télévisées via le PlayStation Store à partir du 31 août 2021.

Lorsque ce changement entrera en vigueur, les utilisateurs pourront toujours accéder au contenu de films et de séries TV qu'ils ont acheté via le PlayStation Store pour une lecture à la demande sur leur PS4, PS5 et leurs appareils mobiles. Nous remercions nos fans pour leur soutien continu et nous sommes impatients d'améliorer encore l'expérience de divertissement sur PlayStation.