Black Friday sur les smartphones POCO X4 Pro et POCO F4 affichés à prix réduit

POCO était initialement une sous-marque du géant Xiaomi, mais est devenue indépendante il y a deux ans et continue depuis de nous proposer de superbes smartphones, avec un excellent rapport qualité vs prix.

Dans le cadre du Black Friday, POCO propose sur son site de nombreuses promotions.

Commençons ce focus par le POCO F4 mis en avant pour ce Black Friday. Ce smartphone possède un écran de 6,67" avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 2400 x 1080 pixels. Il intègre un SoC Snapdragon 870 avec 6 Go ou 8 Go de mémoire vive et 128 Go ou 256 Go d'espace de stockage.

Concernant la photo, il possède une caméra principale de 64 MP avec focus F/1,79, mais aussi deux autres caméras de 8 MP et 2 MP. À l'avant, nous trouvons un APN de 20 MP, idéal pour des selfies de qualité. Le F4 possède une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 67 W.

Sur son site officiel, le POCO F4 6 + 128 Go est au prix réduit de 320 € et le POCO F4 8 + 256 Go à seulement 390 € en utilisant à chaque fois le code de réduction POCOGP10. La livraison est gratuite, et en plus des écouteurs POCO In-ear sont offerts ainsi que deux mois d'abonnement à YouTube Premium.

Continuons avec le POCO X4 Pro qui possède un superbe écran AMOLED de 6,67" avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et échantillonnage à 360 Hz, une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de contraste de 500 000:1.

Il intègre un SoC Snapdragon 695 avec 6 Go à 8 Go de RAM et de 128 Go à 256 Go d'espace de stockage. Le mobile dispose de la technologie de refroidissement LiquidCool 1.0 Plus pour des séances endiablées de gaming sans surchauffe. Enfin, deux haut-parleurs sont présents pour un son de qualité.

Niveau photographie, le POCO X4 Pro dispose d'un capteur principal de 104 MP avec focale 1/1,52", ainsi que d'un ultra grand angle de 8 MP et d'un capteur macro de 2 MP. À l'avant, c'est un capteur 16 MP dans l'écran qui est utilisé pour les selfies. Sa batterie de 5 000 mAh dispose d'une recharge ultra rapide de 67 W permettant une charge complète en moins de 45 minutes.

Vous trouverez sur le site officiel le POCO X4 Pro 8 + 256 Go au prix réduit de 290 € avec également les écouteurs POCO In-ear offerts ainsi que deux mois à YouTube Premium, et la livraison est gratuite.