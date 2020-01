Pokémon Day 2020 : des annonces et évènements à venir pour la journée anniversaire, dont une créature inédite !

Vous le savez sans doute si vous êtes fan de la licence Pokémon, c'est le 27 février qu'elle est célébrée, date à laquelle les premières versions Rouge et Verte sont parues en 1996 au Japon. The Pokémon Company a donc communiqué ses plans pour l'édition de cette année, qui ont de quoi exciter la communauté.

En effet, c'est lors du Pokémon Day 2020 que sera révélée une créature inédite. Pour être tout à fait précis, il s'agira d'un Pokémon fabuleux pouvant être obtenu dans Pokémon Épée et Bouclier et qui apparaîtra dans le prochain long-métrage à paraître cet été, Pokémon, le film : Coco. Oui, en plus de Wushours, Shifours, Sylveroy et tous les nouveaux arrivants du Pass d'extension, l'année 2020 apportera son lot de monstres de poche inédits. Un Raid Dynamax spécial sera également lancé ce jour-là dans les jeux Switch. Du côté de Pokémon GO, le jeu de Niantic aura droit comme l'an dernier à tout un tas de festivités pour l'occasion. Enfin, de nouvelles informations au sujet de Pokémon Masters seront données.

Nous ne sommes également pas à l'abri d'annonces surprises pour cette Journée Pokémon 2020, mais ce programme devrait déjà plaire à de nombreux joueurs.

