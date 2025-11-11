Pokémon Pokopia dévoile sa date de sortie, avec une grosse déception pour la version physique

À l'occasion d'un Direct diffusé en septembre dernier, Nintendo avait dévoilé Pokémon Pokopia, un nouveau jeu développé par Koei Tecmo, en collaboration avec Game Freak. Ce spin-off reprendra les codes d'Animal Crossing et Minecraft en nous permettant d'incarner un Métamorph ayant pris l'apparence d'un humain.

Quand sortira Pokémon Pokopia ?





Aujourd'hui, Nintendo annonce que la date de sortie de Pokémon Pokopia est fixée au 5 mars 2026, exclusivement sur Switch 2. Voici une présentation du jeu :

Pokémon Pokopia est un jeu de simulation de vie où les joueurs et joueuses peuvent créer leur propre paradis Pokémon. Le personnage principal de ce jeu est un Métamorph ayant pris l'apparence d'un être humain. Dans la peau de ce dernier, les joueurs et joueuses pourront explorer et apprendre des capacités auprès des Pokémon (telles que Feuillage de Bulbizarre pour faire pousser de la verdure ou Pistolet à O de Carapuce pour arroser les plantes desséchées) afin de développer leur propre potentiel et bâtir ensemble un environnement attrayant pour les Pokémon. Il sera possible de récupérer des ressources, fabriquer du mobilier, faire pousser des légumes, et construire des maisons pour les Pokémon, afin de profiter d'une vie cosy et paisible aux côtés des Pokémon. Une vie bâtie de A à Z. Avec le temps, les joueurs et joueuses pourront développer une ville et y inviter des proches ou des Pokémon. Pokémon Pokopia profite également d'un cycle jour et nuit qui suit celui de la vie réelle, d'une météo changeante, et de zones en jeu aux caractéristiques uniques.

Une carte clé de jeu pour Pokémon Pokopia





Tout cela aurait pu faire le bonheur des joueurs, si Nintendo n'avait pas partagé en parallèle une vidéo expliquant comment utiliser les cartes clé de jeu sur Switch 2. Le constructeur revient sur ces cartouches un peu spéciales en prenant l'exemple de Pokémon Pokopia. Oui, Pokémon Pokopia sera vendu en boîte sous la forme d'une carte clé de jeu sur Switch 2.

Le format carte clé de jeu fait toujours débat





Pour rappel, Nintendo avait affirmé qu'il n'utiliserait pas les cartes clé de jeu pour les titres qu'il développe lui-même, la promesse est toujours respectée, mais les joueurs ont de quoi être déçus de ce choix pour Pokémon Pokopia. Le constructeur rappelle que les cartes clé de jeu ne contiennent pas les données du jeu, elles sont à télécharger lorsque la cartouche est insérée dans la Switch 2 la première fois. Par la suite, il est possible de jouer hors ligne et même de revendre sa cartouche d'occasion. Cependant, sans Internet, impossible de récupérer le jeu, idem si Nintendo décide de couper ses serveurs.

Heureusement, le dernier jeu majeur de la franchise est disponible dans une vraie version physique, vous pouvez retrouver Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Edition à 51,49 € chez Leclerc.