NASCAR 25 tient sa date de sortie, une grosse plateforme sera boudée au lancement

Le jeu NASCAR d'iRacing arrive





Après quelques déboires, Motorsport Games a abandonné la franchise NASCAR pour se focaliser sur Le Mans Ultimate, qui vient d'ailleurs de passer en version 1.0 cette semaine. La licence NASCAR est désormais entre les mains d'iRacing, bien connu pour son simulateur de course sur PC, un opus standalone est en chemin et nous avons enfin des informations concrètes sur son lancement.

Quand sortira NASCAR 25 ?





La date de sortie de NASCAR 25 est fixée au 14 octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et... c'est tout. Une version PC (Steam) est prévue, mais elle arrivera plus tard, ce qui risque de décevoir pas mal de fans. Rappelons cependant qu'iRacing propose de la NASCAR sur PC, avec un gameplay de simulation. iRacing se met quand même les fans dans la poche en précisant que NASCAR 25 est développé par des vétérans de la franchise, qui ont notamment participé à la conception de NASCAR Racing 2003, NASCAR: Dirt to Daytona et des NASCAR Thunder, des jeux de course très appréciés des joueurs à l'époque.

Quel sera le contenu de NASCAR 25 ?





NASCAR 25 sera évidemment un jeu sous licence officielle, nous retrouverons ainsi la NASCAR Cup Series, mais aussi la Xfinity Series, la Craftsman Truck Series et même l'ARCA Menards Series, une première dans un jeu standalone. Les joueurs retrouveront leurs pilotes réels préférés, mais il sera aussi possible de créer son propre pilote et de se lancer dans un mode Carrière, il faudra ici gérer ses contrats, son argent, son usine et son équipe. Nous aurons aussi droit à des courses rapides, des saisons et du multijoueur en ligne.

Pour l'instant, il faut se contenter d'un court teaser où William Byron (Hendrick Motorsports) fonce en solitaire sur le Bristol Motor Speedway. D'ici la sortie, iRacing détaillera le roster et dévoilera surtout la star qui sera sur la jaquette de NASCAR 25. En attendant, vous pouvez retrouver NASCAR : Le mythique championnat américain à 44 € sur Amazon et Fnac.