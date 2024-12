NASCAR : Motorsport Games arrête tout, les jeux vont disparaître des boutiques !

Ces dernières années, Motorsport Games a accouché de plusieurs jeux de course sous licence officielle NASCAR, avec du très bon (NASCAR Heat 5), du moyen (NASCAR Arcade Rush) et du mauvais (NASCAR 21: Ignition). Mais le studio veut aller de l'avant et avait annoncé en octobre 2023 sa volonté de céder la licence NASCAR à iRacing.com Motorsport Simulations.

Dans un bref communiqué publié sur les réseaux sociaux, Motorsport Games annonce que ses jeux de course NASCAR vont disparaître des boutiques en ligne (Steam, PlayStation Store, Microsoft Store, eShop, etc.). Il déclare ainsi :

À partir du 31 décembre 2024, tous les titres de jeux NASCAR et leur contenu DLC ne seront plus disponibles à l'achat sur toutes les boutiques numériques, mais resteront jouables après cette date. Cela inclut les franchises NASCAR Heat, NASCAR Rivals et NASCAR Ignition. Soyez à l’affût des différentes promotions sur les plateformes en décembre pour compléter votre collection de jeux sur console NASCAR pendant que vous le pouvez ! Nous remercions sincèrement notre communauté pour l'enthousiasme et le soutien que vous avez montré pour ces jeux au fil des années et espérons que vous avez apprécié la course avec nous.

Motorsport Games et la NASCAR, c'est donc terminé, mais les joueurs vont pouvoir profiter de réductions d'ici la fin de l'année. Le studio a d'autres objectifs en tête désormais, il annonçait en octobre dernier sa volonté de porter Le Mans Ultimate sur PlayStation et Xbox. Il s'agit pour rappel d'un autre jeu de course, sous licence officielle WEC cette fois, disponible en Early Access sur PC depuis février 2024 et plutôt bien accueilli par les fans de sim racing. Malheureusement, Motorsport Games a également opéré des licenciements en interne lors d'une restructuration.

Si vous voulez découvrir la franchise, NASCAR Heat 5 est à 1,99 € sur Gamesplanet.