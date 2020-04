Pokémon Rumble Rush : la fermeture des serveurs déjà annoncée et datée

Pokémon GO, Pokémon Masters, Pokémon Home et prochainement Pokémon Sleep : la présence de la franchise ne manque pas sur mobiles. Pourtant, The Pokémon Company va bientôt faire du tri sur son catalogue en arrêtant les services de Pokémon Rumble Rush.

Le jeu de collecte et de combats de créatures sous forme de figurines n'est disponible que depuis l'année dernière en free-to-play, mais il va bientôt tirer sa révérence. C'est précisément à compter du 21 juin à 1h59 qu'il ne pourra plus être téléchargé, ni même joué, car toutes ses fonctionnalités seront bloquées.

Dès aujourd'hui, il n'est plus possible d'acheter de Poké Diamants pour progresser plus vite dans l'aventure, et tous les objets payants non utilisés seront remboursés à compter du 22 juillet. D'ici-là, plusieurs évènements dédiés à Amphinobi, Shaymin et Zygarde sont tout de même prévus pour occuper la communauté, vraisemblablement pas si dynamique que ça vu la fermeture rapide des services.