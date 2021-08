Pokémon UNITE daté sur mobiles avec de nouvelles créatures, et du neuf à venir pour Pokémon Masters et Café ReMix

Le Pokémon Presents du jour n'était finalement pas dédié qu'à Légendes Pokémon : Arceus et à Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. The Pokémon Company en a profité pour évoquer les jeux mobiles de la saga dès l'ouverture, parmi lesquels Pokémon UNITE, le free-to-play déjà populaire sur Switch.

Bonne nouvelle, la date de sortie du jeu vient d'être fixée au 22 septembre sur iOS et Android, et il sera directement jouable en cross-play avec les joueurs Switch. Une campagne de préinscription est dorénavant en cours sur le Google Play Store et l'App Store : si 2 500 000 personnes s'inscrivent, tout le monde débloquera le Permis Unité : Pikachu, et s'il y en a 5 500 000, c'est l'Holo-costume spécial Pikachu au festival qui sera offert à tous. Sinon, après l'introduction de Leuphorie via la mise à jour 1.1.6 aujourd'hui même, l'ajout de Mammochon et Nymphali vient d'être teasé.

Si vous aimez les expériences mobiles, sachez aussi que Pokémon Café Mix va devenir Pokémon Café ReMix cet automne. Les développeurs vont ajouter de nouvelles mécaniques dans les futurs puzzles et des manières inédites de recruter des Pokémon, ainsi que des créatures inédites, forcément.

Dans Pokémon Masters, qui fête ses 2 ans, après l'introduction du Dynamax et d'Ethernatos ces derniers jours, N (Anniversaire 2021) et Reshiram débarqueront dans les Appels Duos le 31 août, et une histoire originale autour de la Team Rocket débutera le 16 septembre. Mieux, nous aurons droit à jusqu'à 100 Appels Duo bonus à compter de demain et à 3 000 Diamants offerts dès maintenant lors de notre prochaine connexion.

Enfin, dans Pokémon GO, Moumouton, Rongourmand et Hexatron seront capturables lors d'un évènement qui durera du 20 au 31 août, tandis que Zacian et Zamazenta apparaîtront dans les Raids du 20 au 26 et du 26 au 31, comme déjà annoncé. Une nouvelle série de missions de recherche va aussi nous permettre d'attraper Hoopa, à en croire le teaser diffusé aujourd'hui.