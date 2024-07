Pool Party : triste nouvelle pour le Super Smash Bros. de Riot Games

Riot Games ne se cantonne plus à League of Legends, le studio s'est diversifié et a notamment lancé Valorant, un FPS compétitif qui a rencontré un vrai succès sur ordinateurs, mais aussi sur consoles. Le studio a d'autres projets en chemin, dont un MMO et 2XKO, son jeu de combat. Mais un projet plus secret était également en conception en interne. « Était », oui...

D'après le journaliste Mikhail Klimentov, Riot Games aurait annulé Pool Party, un jeu de combat à la Super Smash Bros., plus accessible que 2XKO. Le projet aurait été arrêté en mai dernier, alors que 70 à 80 employés travaillaient dessus. Avec Pool Party, l'objectif initial de Riot Games était de créer un jeu de combat exigeant, mais le projet a vite dérivé vers un titre plus grand public, avec un gameplay plus simple et même des mécaniques de party game. Un changement qui a divisé l'équipe de développement, mais le but du studio était surtout de créer une véritable scène esport, là où Nintendo met des bâtons dans les roues aux fans de Super Smash Bros. Ultimate. Le studio aurait également voulu profiter de l'échec de MultiVersus, le titre free-to-play de Warner Bros. Games. Joe Hixson, directeur de la communication chez Riot Games, a confirmé à demi-mot la mauvaise nouvelle :

Nous avons toujours un certain nombre de projets dans différentes phases de Recherche & Développement, et la montée et la descente des projets se produisent plusieurs fois par an.

D'après les informations obtenues par Mikhail Klimentov, la moitié de l'équipe de développement de Pool Party aurait été réaffectée sur d'autres jeux de Riot Games, tandis que certains seraient encore à la recherche d'un nouveau poste via l'outil d'emplois interne au studio. Malheureusement, une dizaine de personnes auraient quitté Riot Games ou auraient été licenciées.

Des projets qui naissent en interne et qui sont annulés avant même leur officialisation, c'est monnaie courante dans le monde du jeu vidéo, Riot Games a sans doute jugé que Pool Party n'avait pas les qualités nécessaires pour séduire les joueurs. C'est bien dommage, un tel titre porté par un studio comme Riot Games aurait pu être intéressant.