PREVIEW God of War Ragnarök : les poils montent, c’est toujours aussi… incroyable

La petite maison dans la prairie





S’il y a bien une production que les joueurs PlayStation attendent, c’est la suite de God of War, le fameux Ragnarök. Toutes les personnes qui ont pu découvrir l’épisode de 2018 veulent connaître la suite des aventures de Kratos et de son fils Atreus. Ne tournons pas autour du pot et entrons dans le vif du sujet, nous avons pu essayer plusieurs heures cette production. La question que vous vous posez certainement : est-ce que ça claque ? La réponse en un mot : oui.

À couper le souffle.

Le God of War de 2018 était visuellement impressionnant. N’ayons pas peur des mots, c’est l’un des plus beaux jeux de sa génération. Le moteur était tellement spectaculaire que les mirettes se régalaient de toutes parts. Avec la venue d’une nouvelle console (coucou la PS5), les développeurs ont juste peaufiné ces graphismes déjà parfaits. Résultat ? Les textures sont plus détaillées, les modélisations des décors et des personnages sont bien plus généreuses et les jeux de lumière sont à couper le souffle. De plus, nous avons droit à un rendu en 4K éclatant avec un framerate plus que décent qui nous permet de jouir d'un bon équilibre entre fluidité et performance. Magistral !

L’aventure commence dans la petite maison de Kratos et pose dès le départ plusieurs bases et interrogations sur le déroulement de l’histoire. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas, nous ne nous rentrons pas dans les détails (nous vous laissons le plaisir de la découverte), mais tout ce que nous pouvons vous dire, c’est qu’il est difficile d’éteindre la console pour aller se coucher... Le rythme est tellement bon et le récit tellement bien amené, que nous voulons continuer. Sans surprise, il y a des phases calmes, psychédéliques et sensationnelles, Santa Monica Studio ne rigole pas avec le joueur et veut le rendre addict à cette odyssée ; pour le moment, ça fonctionne sur nous.

La prise en main, elle, repose sur le titre précédent. Ainsi, nous pouvons alterner les armes, user de leurs caractéristiques pour battre certains ennemis spécifiques, pour débloquer un passage ou encore demander à Atreus de nous aider. Nous avons la possibilité d’amorcer des coups légers et lourds pour enchaîner des combos dévastateurs afin de ne laisser aucun répit aux opposants. Tout bonnement jouissif ! Les Coups de grâce sont toujours présents en appuyant sur R3 lorsqu’un adversaire est étourdi, et la Rage de Sparte, L3 et R3, peut toujours être déclenchée quelques secondes. Comme nous venons de le dire, nous retrouvons les commandes de 2018 pour base, mais sachez que ce gameplay tend à évoluer au fil de nos escapades. Au passage, si vous avez des craintes concernant la qualité du nouveau doublage français d’Atreus, notez que c’est divin. Notre jeune héros est dorénavant un adolescent, un poil plus mature et vaillant, sa voix a donc mué et colle parfaitement à son attitude. Impeccable !

Nos premières impressions : Vivement ! Il est dur d’apporter de la nouveauté marquante quand un jeu est déjà quasi parfait... Mais le studio ne se laisse pas démonter et fignole les impuretés d’autrefois, tout en ajoutant de l’inédit, pour perfectionner un chef-d’œuvre vidéoludique époustouflant. Nous avons hâte de découvrir les ajouts, la suite de l’histoire et son dénouement. Mais en attendant, ces quelques heures passées en compagnie de Kratos et Atreus nous ont touché, ému, bouleversé et troublé. Nos émotions sont mises à rude épreuve tellement le cœur s’accélère et se serre au fil de nos explorations. God of War Ragnarök a tout pour plaire de prime abord et semble avoir les arguments pour vendre du rêve aux joueurs et aux aficionados. L’aventure ne fait que commencer...

Vous pouvez précommander God of War Ragnarök sur Amazon.