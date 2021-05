PRIME VIDEO : The Tomorrow War, premier trailer audacieux pour le film de science-fiction avec Chris Pratt

Pan pan, big boum badaboum.



Les mecs ils débarquent sur un terrain de foot et ils demandent à toute la population de venir les aider ? Y a plus de politique dans 30 ans ? Le gars on lui demande d'enlever son tee-shirt pour lui mettre un truc qui va l'aider et on pense pas à lui expliquer avant ?



Tout ça me semble à un ramassis de clichés cinématographiques qui servent surtout à soutenir de grosses scènes d'actions. Je blâme pas l'envie de faire un film d'action, mais quand est-ce qu'on arrêtera de prendre les spectateurs pour des enfants de 2 ans ?



Dommage le pitch avait l'air intéressant. Ce n'est qu'une bande-annonce, donc on ne va pas trop s'avancer, mais tout ça m'a l'air d'une belle déception.