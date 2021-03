Razer Anzu : des lunettes « intelligentes » avec des verres anti-lumière bleue et solaires annoncées

Des verres protecteurs combinés à la technologie Audio Open Ear ? C'est ce que propose Razer avec son nouveau produit nommé Anzu. Au programme, une paire de lunettes double usage dite « intelligente » de 48 g qui est conçue pour protéger de la lumière bleue ceux qui passent du temps devant leurs écrans, mais aussi des UV ceux qui sortent au soleil grâce à une paire de verres polarisés interchangeable, qui est incluse.

Les Razer Anzu sont donc équipées de verres filtrants à 35 % la lumière bleue de nos écrans, de haut-parleurs intégrés, d'un micro omnidirectionnel couplé à du Bluetooth 5.1 faible latence (60 ms) et une batterie offrant cinq heures d'utilisation et jusqu'à deux jours d'autonomie en veille. Connectées à un smartphone, elles permettent d'écouter de la musique, de répondre à des appels, d'utiliser l'assistant vocal et, grâce à son interface tactile située sur le côté des branches, de piloter tout cela avec un doigt. À noter, elles sont étanches aux éclaboussures (IPV4) et sont disponibles sous deux styles (conceptions arrondie ou rectangulaire) chacun décliné en deux tailles (S ou M).

« Les Razer Anzu modernisent cette catégorie d’équipements en termes d’usage et de protection contre la lumière bleue ou les UV » a déclaré John Moore Head of Sales and Marketing chez Razer. « Avec les Anzu, Razer entre sur ce marché alors que le nombre de personnes travaillant à domicile ne cesse d’augmenter – où la protection des yeux, la communication mains libres et les fonctionnalités intelligentes sont très demandées. »

Les Razer Anzu sont livrées avec une paire de verres filtrant 99 % des UVA/UVB en plus de ceux installés. Cela permet de les transformer en lunettes de soleil connectées. Dans la boîte, il y a aussi un câble de recharge USB-A, un chiffon de nettoyage et un étui de transport. Les Anzu ont leurs applications Android/iOS dédiées afin d'ajuster l'égaliseur, la latence, de vérifier l'état de la batterie et de mettre à jour le firmware intégré.

Pour les personnes ayant besoin de verres correcteurs, Razer s'est associé à Lensabl, une boutique en ligne permettant de se procurer des produits ophtalmologiques et de verres de remplacement. L'enseigne accorde une remise de 15 % pour les clients possédant des lunettes Razer Anzu.

Vous pouvez vous procurer une paire de Razer Anzu sur le site du constructeur d'accessoires pour 209,99 €.