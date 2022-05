Razer : le cofondateur Robert Krakoff est décédé

Nous sommes attristés par le décès de Robert Krakoff, cofondateur et président d'honneur de Razer, connu de tous sous le nom de RazerGuy. Le dynamisme et la passion inébranlables de Robert pour le gaming perdurent et continuent de nous inspirer.



Merci Rob, tu vas nous manquer. pic.twitter.com/Z3kVgzct3U