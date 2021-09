Razer Gaming Finger Sleeve : ce nouvel accessoire gaming est... surprenant

Avec les Razer Gaming Finger Gleeves, vous gagnerez toutes vos parties les doigts dans le nez, enfin presque... La marque aux 3 serpents verts a sorti récemment ce tout nouvel accessoire orienté pour la performance sur mobile. En effet, l'eSport ne se limite plus à votre console ou votre PC, des téléphones très performants sont sur le marché et peuvent faire l'affaire. N'oublions pas également que de plus en plus de titres sur mobile développent une scène eSportive tout à fait respectable.

Razer partage quelques informations sur ce gadget... innovant :

La victoire à portée de vos doigts Ne commettez jamais d’erreur et assurez votre victoire pour vos jeux sur mobile en enfilant les protège-doigts de jeu Razer. Tissés avec de la fibre en argent ultra-sensible pour une parfaite précision et un contrôle sans faille, nos protège-doigts respirants gardent vos doigts mortellement froids dans le feu de l’action. Ainsi, vous aurez toujours la maîtrise du jeu. Tissu doux et ultra-sensible Tissés avec de la fibre en argent hautement conductrice, les protège-doigts améliorent la sensibilité tactile et la réactivité tout en réduisant la friction. Profitez ainsi d’une vive expérience de jeu intuitive et d’une précision sans égal. Légers et respirants Avec une fine épaisseur de 0,8 mm, les protège-doigts sont aérés et absorbent la sueur. Ainsi, vos doigts restent au sec et au frais pour un confort total et vous pouvez jouer au meilleur de votre forme pendant des heures. Ces protège-doigts sont lavables à la main pour une utilisation régulière. Large compatibilité et taille universelle Confectionnés à l’aide de nylon et de spandex, les protège-doigts extensibles et élastiques s’adaptent à toutes les tailles de doigts et sont compatibles avec la plupart des appareils de jeu mobiles. Il vous suffit de les enfiler et vous serez prêts à en découdre.

Vous pouvez acheter ces manchons pour le prix de 11,99 €.

