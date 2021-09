BON PLAN : la souris Razer Abyssus Elite Overwatch Edition en promo à 17,99 €

La souris Razer Abyssus Elite est filaire et sa forme lui offre la particularité d'être utilisable par les droitiers comme par les gauchers, ce qui est un plus certain. Elle est équipée d'un capteur optique de 7 200 dpi et supporte une accélération de 30 G. Sur la balance, elle affiche un poids plume de 78 g. Elle est habillée aux couleurs du jeu Overwatch et plus précisément de D.Va et de sa mascotte en forme de lapin.

Habituellement vendue autour des 70 euros (exemple), la chaîne de magasins Micromania la propose actuellement à un prix ridiculement petit de 17,99 €. Cette promotion est valable pour un achat en magasin dans la limite des stocks disponibles. Il est quand même possible de la commander en ligne, mais le retrait en boutique est la seule option disponible. Si jamais vous préférez une souris plus petite et lumineuse, il y a aussi une petite remise de 15 % sur la Razer Viper Mini chez Amazon.