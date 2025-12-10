Razer revisite sa toute première souris gaming avec une 20th Anniversary Edition ultra limitée

Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs, a levé le voile aujourd'hui sur sa réinterprétation moderne d'une légende du gaming : la Razer Boomslang 20th Anniversary Edition. Première souris gaming au monde, la Boomslang n'a pas simplement marqué un tournant dans l'industrie du jeu vidéo : elle l'a profondément révolutionnée. Entre son capteur à bille avant-gardiste de 2 000 DPI, la possibilité d'ajuster sa sensibilité à la volée et sa silhouette distinctive en forme de tête de serpent, la Boomslang a établi une nouvelle norme en matière de précision et de performances, à une époque où les jeux vidéo compétitifs sur PC n'en étaient qu'à leurs balbutiements.

Deux décennies plus tard, la promesse reste intacte. La Boomslang signe son grand retour avec une édition spéciale 20e anniversaire, opérant sa mue grâce à des technologies de pointe adaptées aux besoins des jeux actuels tout en rendant hommage au design et à l'esprit qui ont tout déclenché. Min-Liang Tan, cofondateur et CEO de Razer, déclare :

Lorsque nous avons créé la première Boomslang, nous avions la simple envie de gagner contre nos amis en jeu. Cette passion a pourtant façonné une industrie entière, celle des périphériques gaming, aujourd'hui valorisée à plusieurs milliards de dollars. La Boomslang 20th Anniversary Edition dépasse le simple statut de souris. C'est une véritable célébration pour tous les pionniers du gaming qui ont rendu cette aventure possible, et la preuve que notre devise reste inchangée : For Gamers. By Gamers.

La Boomslang 20th Anniversary Edition conjugue un design iconique avec une ingénierie de nouvelle génération pour offrir des performances sans compromis aux joueurs compétitifs d'aujourd'hui :

Capteur optique Razer Focus Pro 45K Gen-2 : une sensibilité allant jusqu'à 45 000 DPI et une précision exceptionnelle de 99,8 %, surpassant largement le capteur à bille original de 2 000 DPI. Un gap qui illustre deux décennies de progrès.

: une sensibilité allant jusqu'à 45 000 DPI et une précision exceptionnelle de 99,8 %, surpassant largement le capteur à bille original de 2 000 DPI. Un gap qui illustre deux décennies de progrès. Technologie sans fil Razer HyperPolling : un taux de rapport sans fil réel de 8 000 Hz pour offrir une réactivité sans faille en partie compétitive.

: un taux de rapport sans fil réel de 8 000 Hz pour offrir une réactivité sans faille en partie compétitive. Switches optiques de souris Razer Gen-4 : des clics précis et satisfaisants, avec une durée de vie allant jusqu'à 100 millions d'activations pour garantir une fiabilité et une longévité inégalées.

: des clics précis et satisfaisants, avec une durée de vie allant jusqu'à 100 millions d'activations pour garantir une fiabilité et une longévité inégalées. Charge sans fil de nouvelle génération : l'ajout de la station d'accueil Mouse Dock Pro marque un véritable bond en avant. Initialement filaire, la Boomslang s'affranchit désormais de son câble grâce à une recharge entièrement sans fil. Conçu pour s'accorder parfaitement avec la souris, le dock adopte un design similaire avec des parois translucides, offrant une installation à la fois harmonieuse et soignée.

: l'ajout de la station d'accueil Mouse Dock Pro marque un véritable bond en avant. Initialement filaire, la s'affranchit désormais de son câble grâce à une recharge entièrement sans fil. Conçu pour s'accorder parfaitement avec la souris, le dock adopte un design similaire avec des parois translucides, offrant une installation à la fois harmonieuse et soignée. Forme ambidextre : la silhouette emblématique de la Boomslang se pare désormais de boutons principaux en cuir PU pour une prise en main et un ressenti améliorés. L'ergonomie iconique intègre des améliorations plus actuelles pour assurer un confort optimal et un contrôle absolu, quel que soit le style de jeu.

: la silhouette emblématique de la se pare désormais de boutons principaux en cuir PU pour une prise en main et un ressenti améliorés. L'ergonomie iconique intègre des améliorations plus actuelles pour assurer un confort optimal et un contrôle absolu, quel que soit le style de jeu. 9 zones d'éclairage propulsées par Razer Chroma RGB : la diffusion des effets lumineux à travers la coque translucide de l'emblématique Boomslang atteint un nouveau niveau grâce à un éclairage RGB sous-jacent saisissant et entièrement personnalisable. Chaque zone peut être configurée parmi 16,8 millions de couleurs, avec des effets dynamiques synchronisés à plus de 300 jeux compatibles Chroma.

: la diffusion des effets lumineux à travers la coque translucide de l'emblématique atteint un nouveau niveau grâce à un éclairage RGB sous-jacent saisissant et entièrement personnalisable. Chaque zone peut être configurée parmi 16,8 millions de couleurs, avec des effets dynamiques synchronisés à plus de 300 jeux compatibles Chroma. 8 commandes personnalisables : Razer Synapse permet une personnalisation poussée, avec des macros avancées et des profils sur mesure pour une maîtrise totale dans chaque situation de jeu.

Une pièce de collection unique, limitée à 1 337 unités.





Seulement 1 337 exemplaires numérotés seront disponibles dans le monde entier, destinés exclusivement aux collectionneurs désireux de posséder une pièce emblématique du patrimoine vidéoludique.

L'occasion pour les fans de se remémorer leurs souvenirs de la Boomslang et de les partager lors des prochains événements communautaires Razer. Ils pourront ainsi tenter de remporter des récompenses exclusives, dont une unité spéciale #1337 — un clin d'œil au « leet », une référence incontournable dans l'univers du gaming — dédicacée par Min-Liang Tan, cofondateur et CEO de Razer.

Alors que l'industrie du jeu vidéo ne cesse d'évoluer, la Boomslang 20th Anniversary Edition célèbre les origines de l'aventure Razer et offre un aperçu de l'avenir plein de promesses que la marque réserve aux joueurs.

Plus d'informations, concernant sur le prix et la disponibilité, seront bientôt dévoilées. Vous pouvez retrouver d'autres souris gaming sur la boutique officielle de Razer.