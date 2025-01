Resident Evil et les autres AAA sur iOS, c'est loin d'être un succès

Lors de l'annonce de l'iPhone 15 Pro en septembre 2023, plusieurs studios avaient annoncé des portages de gros jeux sur le smartphone d'Apple. Parmi eux, nous retrouvions Resident Evil 4 Remake et Resident Evil Village. Depuis, d'autres opus sont arrivés sur l'App Store pour iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPad et Mac avec une puce M1, à savoir Resident Evil 7: Biohazard et Resident Evil 2 Remake. Malheureusement pour Capcom, les joueurs ne semblent pas être intéressés par ces versions.

En juillet dernier déjà, AppMagic (via MobileGamer) affirmait que moins de 2 000 joueurs avaient acheté Resident Evil 7: Biohazard sur iOS. Pour rappel, une version est téléchargeable gratuitement, mais elle ne comprend que le début de l'aventure, il faut évidemment passer à la caisse pour avoir le reste du jeu. Cette fois, AppMagic (toujours via MobileGamer) s'est penché sur Resident Evil 2 Remake, sorti le 10 décembre dernier avec une offre de lancement alléchante : le jeu ne coûtait que 9,99 $ jusqu'au 8 janvier, avant de passer à 39,99 $. Malgré cette promotion, RE2 Remake n'aurait rapporté que 95 000 $ à Capcom pendant le premier mois, puis 7 000 $ supplémentaires depuis. En clair, 9 500 personnes ont acheté le jeu en promotion, puis seulement 175 lorsqu'il était affiché plein pot.

De son côté, Resident Evil 4 Remake, sorti en décembre 2023, aurait rapporté 530 000 dollars à Capcom. Un opus un peu plus populaire, qui cartonne sur les autres plateformes et qui est vendu 59,99 $, faisant inévitablement grimper le montant des ventes cumulées. MobileGamer rappelle au passage que les autres jeux AAA portés sur iOS comme Assassin's Creed Mirage et Death Stranding ne font guère mieux que les survival-horror de Capcom, le titre d'Ubisoft aurait rapporté 496 000 $ sur iOS. Plus que le jeu, c'est la plateforme qui semble refroidir les joueurs, préférant le confort d'une console de salon ou d'un ordinateur pour profiter de ces titres.

