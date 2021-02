Resident Evil Village : le casting officialisé et Lady Dimitrescu comparée aux autres méchants de la franchise

Resident Evil Village sortira en mai prochain, les joueurs retrouveront Ethan Winters dans cette nouvelle aventure qui nous emmènera cette fois en Europe, notamment dans un château habité par une immense vampire et des sorcières. La fameuse Lady Dimitrescu a déjà beaucoup fait parler d'elle, mais un fan, Marcos RC, a décidé de la comparer aux autres grands méchants de la licence de Capcom :

Le résultat à de quoi amuser les fans, Lady Dimitrescu, qui mesure pour rappel 2,9 m, dépasse de haut Mr. X et le Nemesis, et même le Tyrant T-002 ne fait pas le fier à côté d'elle. Tout comme Salazar, seul personnage à taille humain de l'image, bien caché tout à droite. En même temps, c'est un enfant, il est logique qu'il soit tout petit.

Plus sérieusement, Capcom a également officialisé cette semaine le casting japonais de Resident Evil Village, et les joueurs nippons retrouveront quelques têtes (et surtout voix) bien connues :

Ethan Winters : Hidenobu Kiuchi (Nero dans One Piece, Franklin dans Hunter × Hunter) ;

(Nero dans One Piece, Franklin dans Hunter × Hunter) ; Chris Redfield : Hiroki Touchi (Desmond Miles dans Assassin's Creed, Nathan Drake dans Uncharted) ;

(Desmond Miles dans Assassin's Creed, Nathan Drake dans Uncharted) ; Mia Winters : Akari Higuchi (Alyssa Anderson dans Life is Strange ) ;

(Alyssa Anderson dans ) ; Alcina Dimitrescu : Kikuko Inoue (The Boss dans Metal Gear Solid 3: Snake Eater , Philia Felice dans Tales of Destiny ) ;

(The Boss dans , Philia Felice dans ) ; Le Duc (The Duke) : Chafurin (Krew dans Jak II et X, Liang Xing Long dans Dragon Ball GT).

Capcom n'a évidemment pas fait appel à n'importe qui pour doubler les personnages de son jeu d'horreur, et la plupart reprennent d'ailleurs leurs rôles de Resident Evil 7: Biohazard, RE Village étant pour rappel sa suite directe. La date de sortie du jeu est fixée au 7 mai 2021 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S, vous pouvez précommander Resident Evil Village à 64,99 € sur Amazon.

