Resident Evil Village : le directeur artistique revient sur la création de Lady Dimitrescu, et s'étonne de l'engouement des fans

Le mois dernier, Capcom a dévoilé de nombreuses informations concernant Resident Evil Village, dont la date de sortie et une nouvelle bande-annonce mettant en scène Lady Dimitrescu, une gigantesque vampire qui va se dresser sur la route d'Ethan Winters. Un personnage qui a déchaîné les passions des internautes, à la plus grande surprise de Capcom.

Tomonori Takano, directeur artistique de Resident Evil Village, est revenu lors d'un entretien avec IGN sur cet engouement surprenant, et il dévoile au passage quelques informations sur la création du personnage. Il explique ainsi que, rapidement, les développeurs ont voulu s'orienter vers l'idée du château habité par des vampires, et Lady Dimitrescu a été créée en s'inspirant d'Elizabeth Bathory, comtesse et tueuse en série hongroise du XVIe siècle, de la légende urbaine de Hasshaku-sama, mesurant 2m40 et attaquant les jeunes hommes, ou encore d'Anjelica Huston, qui interprète Morticia Adams dans les films de Barry Sonnenfeld. Maintenant que Tomonori Takano le dit, cela semble en effet évident.

Le directeur artistique explique par ailleurs que les développeurs voulaient continuer de faire évoluer la franchise Resident Evil au-delà des zombies, en analysant ce qui ferait peur aux joueurs. L'idée des vampires et des sorcières est vendue sur le tapis, mais jamais Capcom n'aurait imaginé un tel engouement de la part de la communauté :

Je ne pense pas que quiconque dans l'équipe aurait pu prédire à quel point les fans ont réagi, à merveille, à Lady Dimitrescu. Personnellement, j'ai été particulièrement frappé par des commentaires comme : « Je veux être poursuivi par elle ».

Il faut dire que les fanarts, détournements et autres memes ont vite envahi la Toile, et c'est finalement assez normal. L'écrivaine Emily Gaudette explique, toujours à IGN, que Lady Dimitrescu représente plusieurs fétiches de niche, comme celui du vampire buvant le sang/la force de sa victime, représentant quelque chose de très sexuel, mais le fantasme masculin d'être dominé par une femme puissante est également présent, et de plus en plus assumé par les hommes.

Capcom rassure quand même les joueurs, il n'a pas encore tout montré. Lady Dimitrescu, le village et le château ne sont qu'un fragment de Resident Evil Village, et il promet davantage de contenu pour rendre l'expérience bien plus riche que ne l'était celle de Resident Evil 7: Biohazard, se déroulant presque exclusivement dans la demeure des Baker. Vous pouvez précommander Resident Evil Village à 64,99 € sur Amazon.