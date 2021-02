INSOLITE sur Resident Evil Village : Lady Dimitrescu comparée à Master Chief et à un frigo

Resident Evil Village a dévoilé sa date de sortie ainsi que plein de nouveautés il y a maintenant quelques jours. Un réel engouement est né pour la nouvelle antagoniste de la production, à savoir Lady Dimitrescu, une charmante dame avec des griffes acérées et un joli chapeau noir.

Très récemment, Capcom a dévoilé la taille de Lady Dimitrescu et cette dernière atteint des sommets ! Les comptes Twitter de Xbox et de Xbox México ont donc publié deux tweets, afin de comparer Lady Dimistrescu à Master Chief et à un frigo. Pourquoi un frigo ? Pour la petite histoire, de nombreux fans s’étaient moqués du design de la Xbox Series X, en affirmant que la machine ressemblait à un frigo. Xbox a alors pris les devants et a bel et bien comparé la plateforme à un vrai réfrigérateur. Au passage, le rappeur Snoop Dogg a reçu un cadeau particulier pour son anniversaire. Revenons à Lady Dimitrescu. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la dame est excessivement grande, dépassant sans difficulté le réfrigérateur et Master Chief, de quoi déjà donner des sueurs froides aux joueurs.

Pour rappel, la date de sortie de Resident Evil Village est fixée au 7 mai 2021. Vous pouvez d'ores et déjà précommander le titre pour la PlayStation 4 à la Fnac pour 69,99 €.