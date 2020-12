Resident Evil : le reboot cinématographique de la saga dévoile le look de ses zombies

Depuis son annonce, le reboot de la saga cinématographique basée sur l'univers Resident Evil imaginé par Capcom fait son maximum pour rassurer les fans. Après quelques clichés des différents lieux que nous aurons la chance de pouvoir découvrir sur grand écran, le film s'intéresse aujourd'hui aux créateurs qui croiseront la route des héros.

C'est par le biais d'Instagram qu'Applied Arts FX Studio a montré à quoi ressemblera un zombie dans cette nouvelle œuvre visuelle. Nous pouvons facilement constater que le design choisi se veut plus proche des monstres aperçus dans les premiers épisodes de la série et tranche nettement avec ce à quoi nous étions habitués depuis des années avec le duo Paul W. S. Anderson et Milla Jovovich.

Toutes les premières informations dont nous disposons au sujet de ce film vont dans le bon sens actuellement et nous prouvent que c'est bien la première trilogie qui sera mise en avant afin de redéfinir les bases de l'univers sur grand écran. Désormais, il ne reste plus qu'à attendre que les réalisateurs aux commandes du projet se décident à nous dévoiler une première bande-annonce officielle et à confirmer la date de sortie fixée pour le 9 septembre 2021.

En attendant d'en savoir plus, vous pouvez vous replonger avec un brin de nostalgie dans une saga mythique qui a marqué le genre de son empreinte.